El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en el programa “Lanata sin filtro” y se refirió a la candidatura de Alberto Fernández, quien será secundado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Lo novedoso en este caso es que el candidato a vicepresidente anuncia al candidato a presidente, pero viniendo de una persona tan autorreferencial y personalista no debería sorprendernos demasiado”, criticó.

En este mismo sentido analizó que la posición de la exmandataria no cambia mucho la escena política de Argentina. “A mi juicio si es presidenta o es vice no debería modificar tanto lo que venía ocurriendo si ella es presidenta o vicepresidenta”, opinó. También habló sobre los hechos ocurridos el día de ayer. “Es fuerte para un país ver a una ex presidenta del país durante ocho años en un juicio oral respondiendo por hechos de corrupción”, argumentó.

Frigerio manifestó que la Justicia está actuando de manera independiente y será la que definirá los grados de responsabilidad en cuestiones de corrupción vinculados a la obra pública, que están “absolutamente probados”. El oficialismo está muy entusiasmado por esta instancia judicial, ya que demuestra que el anterior Gobierno tuvo manejos fraudulentos, favoreciendo así su estrategia electoral.

Por otro lado, habló sobre la reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri con el gobernador Juan Schiaretti. “Lo de ayer de Schiaretti ayuda mucho para mostrarnos como un país serio donde hay temas que ya no se discuten, Argentina va a cumplir con sus contratos, va a honrar sus compromisos”, especificó y agregó: “Eso repercute favorablemente en los mercados y por ende en la situación del día a día”.

En cuanto a los rumores de ampliación de la coalición oficialista, Frigerio ratificó que Mauricio Macri será candidato a la presidencia, nuevamente. “El presidente ha dicho que está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que este es un proceso largo que necesita de más tiempo. Él está dispuesto a seguir adelante como presidente si la sociedad así lo determina”, destacó.

Frigerio, por lo pronto, no especificó cómo se conformará en su totalidad la coalición de Gobierno. “Lo importante es consolidar Cambiemos, la gran mayoría es consciente de eso y está trabajando para eso”, informó. Puntualmente, detalló que todavía no se sabe a ciencia cierta quién secundará la fórmula que lidera Mauricio Macri. no estamos cerrados a ninguna opción. “Ampliar la base de sustentación política de un espacio como el nuestro no está vinculado solamente a una PASO. Va a ser la mesa nacional de Cambiemos la que termine de definir la mejor estrategia electoral”, comentó.

Ante la confirmación de las candidaturas de Unidad Ciudadana, los demás espacios están en vías de armar sus coaliciones. Es por ello que Cambiemos salió a plantear que su espacio tendrá como cara visible al actual presidente de la Nación. “Si la segunda etapa de un gobierno precisa de mayor apertura o de un vicepresidente que represente algo que pueda ampliar Cambiemos, el presidente ha manifestado que está dispuesto a analizarlo”, concluyó.

