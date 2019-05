Frase de Mbappé pone en guardia al PSG

Una frase de Kylian Mbappé bastó para poner en guardia al París Saint-Germain y en alerta a varios de los grandes clubes de Europa que sueñan con sumar al campeón mundial en Rusia hace un año.

“Llegué a un punto de inflexión en mi carrera. Tal vez es momento de adoptar más responsabilidades, quizás con PSG y sería feliz si eso sucede, quizás en otro club con un nuevo proyecto”, fue la frase de Mbappé, de 21 años.

De poco sirvió la inmediata aclaración del astro francés en las redes sociales destacando los “fuertes lazos que me unen al París Saint-Germain después de dos años de una historia que continuará la próxima temporada.

El club parisino no tiene intenciones de desprenderse del delantero, cuyo contrato vence en 2023 y cuyo pase se calcula oscilaría entre 200 y 250 millones de euros, cifra prohibitiva para muchos interesados.

A la cabeza de esos interesados están Real Madrid, entrenado por su compatriota Zinedine Zidane y que ya quiso contratarlo cuando jugaba en Mónaco, además del Barcelona y de Manchester United.

El club “merengue” está muy atento a cualquier novedad y hasta estaría evaluando desembolsar 300 millones de euros por el pase del brasileño Neymar, ex Barcelona, según los medios de prensa franceses.

Para intentar zanjar la cuestión, el jeque qatarí Tamin bin Hamad Al-Thani, propietario del club francés, podría renirse la próxima semana con Mbappé aprovechando su presencia en París para presenciar el Abierto de tenis de Francia en Roland Garros.

Fuentes cercanas al PSG apuntan a que la frase de Mbappé fue un modo de presionar por una mejora salarial pues cobra “apenas” 14 millones de euros por temporada contra los 37 millones que percibe Neymar.

Según integrantes del entorno del delantero francés citados por “Le Parisien”, la presión no apunta a una mejora salarial, sino a que el club incorpore refuerzos para poder pelear por el título de la Champions League.

