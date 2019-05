Se entregó el hombre acusado como falso gestor de Iprodha

En la noche del pasado, jueves, se dio a conocer sobre una tensa situación que se vivió en tres puntos de la ciudad de Posadas: El Club Alemán, Club Mitre y el barrio Itaembé Guazú. Todos esos puntos tenían un mismo objetivo: la entrega de llaves de supuestas viviendas del Iprodha pero todo terminó de la peor manera cuando las familias que concurrieron a los lugares mencionados se dieron cuenta que fueron víctimas de una estafa por parte de un falso gestor que fue identificado como Omar González.

En la jornada de este miércoles finalmente se entregó ante la Justicia, “por voluntad propia para poder realizar el sumario y ponerlo a disposición en relación a las denuncias que existen y brindará su versión de cómo sucedieron los hechos”, dijo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva el abogado defensor, Horacio Skanata.

“Está detenido en principio por esas denuncias, no está imputado porque no hay sumario todavía. Va a quedar detenido hasta que el sumario se forme y se comunique al juzgado de instrucción para que preste su declaración en indagatoria”, explicó

Por otra parte el abogado defensor aclaró que su cliente no quiso escaparse de la Justicia, “era la idea, desde un primer momento, presentarse para aclarar cómo fueron los hechos. Por el momento, todas las cuestiones van a quedar supeditadas cuando le comuniquen las denuncias, se tienen que juntar para que se pueda generar la investigación”.

Skanata puntualizó que en principio dará su declaración, “no quiero adelantarme para que no se genere cualquier tipo de fabulación con respecto a eso. Hay denunciantes que mi cliente alega que no los conoce, hay denuncias de un supuesto gestor pero el no tiene nada que ver con el IPRODHA y según lo que me pudo contar no tiene antecedentes”.