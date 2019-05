Theresa May, hacia la renuncia

La última apuesta de la primera ministra británica, Theresa May, para lograr una solución satisfactoria al Brexit se vio frustrada hoy y parlamentarios de su partido rechazaron cercanías y pidieron su dimisión.

Casi tres años después de que el 52% de los votantes de Reino Unido se mostró a favor de abandonar la Unión Europea, el intento fallido de este miércoles es el último de May para que su acuerdo de divorcio sea aprobado por el Parlamento.

La conservadora hizo nuevamente un llamado a los legisladores para que apoyen su propuesta, que ofrece alicientes como la posibilidad de un segundo referéndum en torno al Brexit y lazos comerciales más estrechos con la UE.

Pero el rechazo fue absoluto. Tanto legisladores laboristas como conservadores criticaron el proyecto sobre la ley de acuerdo de retiro, o WAB, que implementa los términos de la salida de Reino Unido del mayor bloque comercial del mundo.

Algunos promovían con más fuerza la renuncia de May y hubo informes de que ministros de su propio gabinete podrían volverse en su contra.

Algunas versiones de la prensa hacen referencia a una rebelión de ministros de primer nivel, como el titular del Interior, Sajid Javid, que habría intimado a May a retirar de la ley de actuación del Brexit al menos la apertura sobre una votación parlamentaria sobre el referéndum bis.

Pero en Downing Street fueron vistos también el ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt y el líder del grupo Julian Smith. Incluso se habla de una reunión de un grupo de ministros “fraccionistas” (reunidos en el llamado Pizza Club bajo la conducción de Andrea Leadsom) listos para dimitir en masa para forzar la caída de la primera ministra.

En tanto un miembro “Senior” del partido conservador, citado por uno de los periodistas de Sky News, evocó abiertamente la posibilidad de “renuncia de May “esta noche misma”.

“Hay una última oportunidad de hacerlo bien y salir de una manera ordenada. Pero ahora es el momento en que la primera ministra Theresa May se vaya y sin demora”, escribió en el Financial Times el legislador conservador Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento.

“Debe anunciar su renuncia antes de las elecciones parlamentarias europeas del jueves”, añadió. Mañana comenzará ese proceso electoral con comicios en el Reino Unido y Holanda y se extenderán hasta el domingo en toda la UE.

Después de tres duras derrotas de su acuerdo sobre el Brexit, la perseverancia de May resulta admirable en su búsqueda por conseguir que el Parlamento cambie de idea, y ella pueda pasar a la historia como una primera ministra nefasta, pero que sacó al Reino Unido de la UE como el pueblo quería.

La premier presentó en la Cámara de los Comunes su última y compleja propuesta para salvar el acuerdo de salida negociado en 2018 con Bruselas, pero recogió hostilidad de la mayoría de diputados de todos los partidos, hasta de los propios.

En tanto también se reunió el Comité 1922, organismo interno del grupo parlamentario Tory que administra la carrera por el liderazgo. Si May dimitiese, la conducción del gobierno -en espera de la elección formal del nuevo líder Tory, pasaría de manera interina al vicepremier de hecho, el moderado David Lidington.

A pesar de las críticas, May se mantuvo firme durante más de dos horas de preguntas en el Parlamento, instando a los legisladores a respaldar el proyecto de ley y luego darles la oportunidad de realizar cambios, para que puedan tener más control sobre el aspecto final del Brexit.

“Con el tiempo, otro primer ministro estará en este lugar”, dijo May, reconociendo que su liderazgo estaba llegando a su fin.

