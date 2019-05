Juan Manuel Urtubey insiste en un acuerdo con Stolbizer y Lifschitz: “No sirve que cada uno vaya por su lado”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reforzó su convocatoria para que su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la ex diputada nacional Margarita Stolbizer sellen su alianza definitiva con Alternativa Federal, tras la reunión que mantuvieron ayer con otros dirigentes del frente opositor y la distancia que marcó el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

“Siempre plantearon vocación de participación. No sirve que cada uno vaya por su lado“, indicó el mandatario salteño sobre los líderes del Partido Socialista (PS) y del GEN.

Tanto Lifschitz como Stolbizer habían expresado su apoyo a Lavagna y a la conformación de una alianza “anti grieta” que sea independiente al macrismo y al kirchnerismo.

Urtubey lamentó la salida temporal de Lavagna del frente opositor y convocó a poblar este “tercer sector” que rechaza la confrontación: “Hubiese sido mucho mejor que tuviera la voluntad de participar. Pareciera que Lavagna fue bastante categórico, creo que hay que hablar un poco más y es demasiado pronto para tomar esas definiciones, pero hay que respetar su voluntad”.

En diálogo con radio La Red, el salteño respaldó la convocatoria que hiciera ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli y ratificó sus intenciones de competir con su boleta en las primarias presidenciales. En esa clave, rechazó una eventual candidatura a vicepresidente junto a otro precandidato.

“Creo que no sirve una candidatura a vicepresidente. Soy un convencido de lo que significan las primarias. En estos momentos de crisis hay que escuchar más a la gente. Es importante que nuestro espacio político no surja de una rosca de dirigentes, y sí de una compulsa electoral”, sostuvo Urtubey. “Tenemos que profundizar la participación ciudadana, y no obturarla”, completó.

Además, Urtubey negó que evalúe personalmente un posible acuerdo con Cambiemos y menos aún, una fórmula “Macri-Urtubey”.

“Creo que la Argentina tiene que ir un lugar diferente al que le plantea Macri. El ajuste, las tasas del de intereses del 60% y la recesión económica no son el camino. Vamos a seguir ayudando como en estos tres años y medio pero tenemos una mirada diferente del país”, concluyó el mandatario provincial.

“Estoy convencido que hay que ofrecer algo diferente, si ganamos, en buena hora, y si no será una contingencia. Hay que salir de la lógica por dónde se obtiene un cargo“, concluyó.

El mandatario de Salta formó parte de la “cumbre de presidenciables” de Alternativa Federal, donde se terminó de resolver el apartamiento de la figura de Roberto Lavagna. En esas negociaciones, lo que generó fuertes diferencias con el economista era su negativa a que haya una competencia abierta en las PASO. Por el contrario, pretendía ser uno de los candidatos de “consenso”.

Para el salteño, sin embargo, lo fundamental es que en octubre Alternativa Federal “enfrente tanto al macrismo como al kirchnerismo“. E insistió en que no modificó su opinión tras la designación del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para encabezar la boleta junto a la senadora Cristina Kirchner. “La fórmula Fernández-Fernández es kirchnerismo en estado puro, no ofrecen muchas novedades, creo que no aporta“, señaló el miércoles ante la prensa.

MSN