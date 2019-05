Lavagna está dispuesto a negociar con Alternativa Federal, pero su límite es Scioli

El precandidato a presidente de Consenso 19, Roberto Lavagna, explicó cuáles fueron las diferencias que surgieron en las últimas horas que impidieron un acuerdo electoral con Alternativa Federal. A su modo, lo explicó así: “Mi límite son quienes están en uno u otro lado de la grieta”.

Diplomático, Lavagna no quiso dar nombres. Pero la diferencia que lo distanció ayer del peronismo no K -y que aún lo mantiene lejos- es la convocatoria realizada por Juan Schiaretti a Daniel Scioli, una figura que estuvo pegada al kirchnerismo durante los últimos 16 años.

“No hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos”, pidió este jueves en una entrevista con radio Mitre. Y amplió: “Hace falta un gobierno de unidad nacional, lo central es sumar voluntades, crear un consejo económico y social permanente. Esto no tiene que ver con una interna con gente cuya posición política está más cerca de uno de los dos extremos de la grieta”.

Sin embargo, y aunque en otras declaraciones públicas señaló que Alternativa Federal era “un capítulo cerrado”, este jueves revisó su postura y abrió la posibilidad a continuar al diálogo con el espacio que se referencia en Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. “No hubo ruptura; todos los diálogos están abiertos, las puertas están abiertas“.

“Hay un límite con quienes están en el Gobierno o con la ex presidenta, ese camino no ha dado resultados, Argentina es un extraño país que hace 8 años que está paralizado La posición de centro tiene que tener un contenido claro y no simplemente amontonamiento”, aseguró el ex ministro de Economía.

En relación con los diez puntos presentados por Mauricio Macri, remarcó las diferencias que tienen con los de Consenso 19. “En su momento le señalamos al presidente la falencia de sus puntos ya que no se hablaba de trabajo ni educación”, destacó. Sobre la deuda tomada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, Lavagna solicitó “que el Presidente use sus buenas relaciones para alargar el plazo del pago de la deuda. La idea es que ayude al próximo Gobierno, vía recompra de bonos de acá a 5 años. Eso sería gobernar”.

