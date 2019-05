Paulo Coelho compara Bolsonaro con Mussolini y Stalin

El escritor Paulo Coelho comparó indirectamente al presidente Jair Bolsonaro, del cual es un crítico permanente, con Benito Mussolini y José Stalin, al tiempo que opinó que Brasil vive un momento de “insanidad” mental.

Coelho cuestionó la marcha en apoyo del gobierno que se realizará el 26 de mayo y cuenta con el respaldo del presidente Bolsonaro. Las “marchas a favor fueron un instrumento utilizado por Stalin, Franco, Hitler, Mussolini, Idi Amin y otros”, señaló Coelho en su página de Twitter.

“Espero que alguna voz inteligente del gobierno convenza a Bolsonaro de desautorizar la marcha del domingo” en la que se atacará al Poder Judicial,acotó.

“Mi país está pasando un momento muy complicado, en los próximos días voy a utilizar Twitter para denunciar algunas insanidades que están ocurriendo allá”, sotuvo Coelho radicado desde hace años en Suiza.

“Yo no puedo cambiar nada pero al menos no voy a quedarme en silencio”, posteó el autor del “El Alquimista” y otros best Sellers que es el escritor brasileño con más libros vendidos en el mundo.

