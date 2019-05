Alberto Fernández: “Es ilegal y arbitrario que estén presos Julio De Vido y Amado Boudou”

“Es ilegal que estén presos, es ilegal, es arbitrario. En el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva y se han dicho cosas increíbles”. Alberto Fernández habló en la noche de este jueves sobre la situación judicial de los ex funcionarios K detenidos como los Julio De Vido y Amado Boudou.

“No tengo necesidad de indultar a Cristina Kirchner, si el derecho funciona nunca va a ser condenada”, agregó en otro tramo en la entrevista con La Rosca (TN) donde se saludó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había sido entrevistada previamente.

Fernández había quedado envuelto en la polémica por sus declaraciones sobre los jueces. Días atrás, le había apuntado al juez Julián Ercolini el magistrado que envió a Cristina Kirchner al juicio oral.

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner afirmó ahora a propósito del tema: “No es una amenaza, si yo no voy a resolver eso. ¿Desde cuándo los presidentes resuelven la suerte de los jueces? Si me preguntan si vas a intervenir la justicia la respuesta es no”.

Entre otras definiciones, Fernández le apuntó a Sergio Massa al afirmar que ya han sumado “medio bloque” del espacio del tigrense. Y añadió: “No sumar a Massa no sería un fracaso”.

​También se refirió a su lugar como cabeza de la fórmula: “No hubiera aceptado nunca que yo fuera candidato y Cristina se fuera a la casa. La gente claramente está tomando posición por una fórmula mientras los opositores se abrazan a las risotadas con Macri”.

Respecto a la situación económica, dijo que le preocupa “que el FMI esté sosteniendo un gobierno y no país”, que Macri están dejando “pulverizada” a la Argentina y que van a pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional: “Siempre pagamos las deudas que dejaron ellos”.

Finalmente, aseguró que el lanzamiento de la fórmula fue bien recibido por los mercados al remarcar que bajó el riego país y subieron los bonos: “Queda claro que el problema es Macri, estamos en un default encubierto”.​

Fernández había largado su campaña en Santa Cruz, junto a Alicia Kirchner, dos días después del anuncio que sacudió todo el mapa político: el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández.

