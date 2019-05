¿Champions y adiós?

Inter recibirá este domingo a Empoli en un duelo en el que el “nerazzurro” está obligado a ganar para asegurar su pasaje a la próxima Champions ante un rival también obligado a hacerlo para mantenerse en primera división.

Un partido tremendo se anuncia en el Giuseppe Meazza, no sólo por lo que hay en juego sino porque podría ser el de la despedida del entrenador Luciano Spalletti e incluso del ex capitán argentino Mauro Icardi.

Más allá de que ambos desmintieron públicamente esa posibilidad, la última palabra no está dicha y de la suerte de Inter en su lucha por alcanzar el objetivo también podría depender la de ambos en el club de Milán.

El técnico deberá confiar en el delantero argentino y en sus goles, que se le niegan desde que le marcó a Roma el 2 de diciembre, para clasificar a Inter a la próxima Champions, razón por la cual el ex capitán se anuncia como titular en San Siro.

Una caricia para Icardi, que quedó fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina que jugará la Copa América de Brasil a partir de junio y a la que se fue convocado su compañero en Inter Lautaro Martínez.

El ex Racing Club arrancaría como suplente frente a Empoli, que salió de la zona de descenso en la penúltima fecha y se abraza al sueño de seguir en la elite del “Calcio” por ahora por apenas un punto de ventaja sobre Genoa.

El equipo de Cesare Prandelli hoy por hoy perdería la categoría junto con los ya descendidos Chievo y Frosinone y necesita ganar el domingo en casa de Fiorentina, al que supo dirigir su actual DT y que tampoco está a salvo todavía.

Poco le importa a Inter lo que sucede en el fondo de la tabla, pues comparte el tercer puesto con Atalanta y le lleva un punto de ventaja también a su clásico rival, Milan, visitante de Spal en la última jornada.

El entusiasmo que generó la llegada de Martínez a Inter para formar dupla ofensiva con Icardi quedó sólo en eso, pues las veces que jugaron juntos no funcionaron y perdió en las dos ocasiones que lo hicieron ambos como titulares. Martínez es la apuesta a futuro, un futuro en el que Icardi podría no tener lugar más allá de haber reiterado su fe “nerazzurra” después del conflicto que mantuvo en relación con la renovación de su contrato.

Un hecho vale más que mil palabras, suele decirse y el delantero tendrá la oportunidad de ponerlo en práctica este domingo para evitar su partida, que Inter no vería con malos ojos en pos de acomodar sus finanzas.

Lo mismo vale para Spalletti, quien partiría del club aún cuando lograse clasificarlo a la próxima Champions. A tal punto que la próxima semana podría haber novedades en torno al arribo de Antonio Conte para reemplazarlo.

Pase lo que pase, Spalletti parece dispuesto a “morir con las botas puestas”, pues apostará al módulo 4-2-3-1 que tanto le gusta más allá de las críticas de los aficionados y a varios de sus hombres de confianza, como Ivan Perisic y Radja Nainggolan.

Inter contará, por su parte, con el aliento de unas 65.000 almas, pues se anuncia que el Meazza lucirá desbordado este domingo, al punto que se determinó habilitar especialmente la tercer bandeja.

“San Siro debe ser infierno”, auguró el club desde su perfil oficial en la red social Facebook, seguramente sin apuntar con eso al posible repudio en caso de no lograr el objetivo de la Curva Norte, decidida ya a no perdonar a Icardi.

ANSA