El insólito giro del testaferro de Ricardo Jaime que se arrepintió de haberse arrepentido

Manuel Vázquez fue asesor y hacedor de negocios oscuros mientras Ricardo Jaime fue secretario de Transporte durante los primeros seis años del kircherismo. Hay varias causas judiciales en las que Jaime está imputado por un delito de corrupción y allí también está Vázquez.

Vázquez, un “consultor” con algunos problemas judiciales, se había acercado a Jaime quien no sabía cómo manejar la enorme cantidad de oportunidades de negocios que le ofrecía la secretaría de Transporte.

Vázquez se ocupaba de los contactos y era el que armaba con el empresariado argentino y extranjero el esquema de negocios aceitado por coimas. Jaime tenía carta blanca porque gozaba de la plena amistad y confianza del entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner. Decidía con libertad el modo en que las empresas se quedaban con las obras: siempre a cambio de una “cometa”, generalmente millonaria. Y en dólares. Hay diversos testimonios que hablan de los bolsos con dinero que Jaime le “cruzaba” a Kirchner. La secretaría de Transporte quedaba en diagonal a la Casa Rosada.

Toda la operatoria de coimas recibidas por Jaime y manejadas por Vázquez quedó al descubierto en 2010 cuando el diario Clarín publicó el contenido de los mails del testaferro del ex secretario de Transporte. Allí se reveló todo: desde la relación promiscua con las empresas que se presentaban a las licitaciones hasta el pago de coimas en cuentas en el exterior.

Todo estaba respaldado por mails obtenidos por la justicia en la causa de enriquecimiento ilícito de Jaime. Una operación político- judicial diagramada por el kirchnerismo anuló aquellos miles de mails como prueba. Zafaron todos entonces: empresarios y funcionarios.

Jaime y Vázquez negaron todas las acusaciones en su contra hasta el año 2015 donde ambos admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado por el pago de coimas por parte de los empresarios Néstor Otero y Claudio Cirigliano, quienes debían ser controlados por la secretaría de Transporte.

El martes 26 de febrero pasado Vázquez declaró como arrepentido en la causa en la que se investiga el pago de coimas para la realización del millonario negocio del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Allí está involucrada la empresa brasilera Odebrecht pero también su socia principal en aquel emprendimiento, la firma argentina IECSA. En nombre de IECSA una empresa que perteneció al Grupo Macri actuó-según la declaración de Vázquez- Angelo Calcaterra.

Vázquez dijo que fue quien-tal como reveló Infobae– pagó unos 20 millones de dólares en coimas en bolsos y en efectivo a Jaime. Esos pagos se realizaron al comienzo del proceso que derivó en el soterramiento, en los años 2005- 2006.

Infobae pudo realizar, a partir de varias fuentes consultadas, una reconstrucción de la declaración completa de Vázquez quien el martes pasado- como reveló Perfil- se desdijo de lo confesado ante el fiscal Franco Picardi y argumentó que cuando declaró lo hizo presionado por su abogada defensora de entonces.

Vázquez se había presentado en otras ocasiones ante Picardi y su declaración había tenido poco y nada de arrepentimiento. Tal como informó Infobae en enero pasado, la familia de Vázquez había quedado complicada en la investigación del pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento.

Es que la firma de Vázquez, CAESA, les facturó millones de pesos en falsa consultoría a las empresas que se quedaron con buena parte de los millonarios negocios durante el mandato de Jaime.

Era un modo de lubricar la relación con el secretario de Estado y su hacedor de negocios. Vázquez se había arrepentido en febrero, había asumido su responsabilidad en el caso del soterramiento y había logrado despegar a sus familiares del hecho.

Infobae reconstruyó la declaración completa de testaferro de Jaime. Allí expuso el modo en que Jaime cobró las coimas que pagó Calcaterra . Y que el ex secretario de Transporte dijo que Néstor Kirchner era su socio en el negociado.

Infobae pudo establecer que Vázquez dijo:

* Que una vez que el secretario de Transporte definió que el proyecto de soterramiento se iba a realizar pidió saber qué empresas podían ejecutarlo.

* Que él mismo (Vázquez) había realizado contactos con la empresa IECSA del grupo Macri, que le había solicitado quedarse con la obra.

*Que se reunió con Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero de IECSA en las oficinas de la empresa en la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear.

* Que en aquella reunión le pidieron que les sugiriese cuáles deberían ser los pasos a dar para comenzar las conversaciones para quedarse con el proyecto.

* Que le planteó ese pedido a Jaime en una cena en el restaurante Piégari de la calle Posadas .

* Que Jaime le dijo que el proyecto se lo había pedido Cirigliano-quien explotaba el Ferrocarril Sarmiento- y que le había dicho que no.

* Que le explicó a Jaime que había tres alternativas: levantar el ferrocarril y que no exista más. La segunda: hacerlo elevado. Le dijo a Jaime que lo iba a llevar a Europa para que viera lugares donde el ferrocarril transita por vías elevadas. Y la tercera: más costosa, más segura, y que le convenía a una ciudad como Buenos Aires era hacerlo bajo tierra, y usar la superficie de la tierra para parques o emprendimientos inmobiliarios.

* Que le explicó a Jaime que la empresa privada que financiaba la obra se debía quedar con el negocio inmobiliario de las tierras desafectadas del ferrocarril.

* Que reunió a Jaime con Calcaterra quien señaló que otras empresas debían acompañar a IECSA en la obra.

* Que Jaime felicitó a Calcaterra por la idea a la que calificó como fantástica.

* Que iba a hablar directamente con Néstor Kirchner, quien tal vez quisiera reunirse para empaparse sobre el proyecto.

* Que Calcaterra preguntó si el gobierno iba a poner a alguna empresa asociada en la obra.

* Que Jaime dijo que no tenía ninguna empresa para asociar . Pero que debía consultar con Kirchner.

* Que Calcaterra planteó que no se hacía cargo del proyecto si había que incorporar a empresas amigas de Kirchner en el soterramiento.

* Que en una reunión en la que estuvo con Jaime y Calcaterra el ex secretario de Transporte aseguró que Kirchner estaba entusiasmado y que quería anunciar la obra inmediatamente con financiación privada.

* Que en aquella reunión Jaime ordenó que se empiece a determinar quiénes podrían construir ese túnel y armar el pliego para el llamado a licitación.

* Que Calcaterra nombró a Ghella (por la tuneladora) y a Odebrecht.

* Que Jaime le dijo que sabía de Odebrecht ya que Kirchner los conocía bien y le había dicho que eran muy serios, que pagaban bien y que conseguían financiación.

* Que Jaime dijo que Kirchner agregó que si hubiese problemas con la financiación, él podría solucionarlos ya que tenía diálogo directo con Lula, presidente de Brasil por entonces.

* Que Jaime lo designó (a Vázquez) como el coordinador para la confección del pliego y las condiciones de la licitación y contacto con las empresas.

* Que en otra cena Jaime dijo que una vez definidas las empresas debían adelantar cinco millones de dólares en coimas.

* Que a cambio de esa millonada Jaime iba publicar una resolución de su secretaría o un decreto para respaldar el proyecto.

* Que esa era una forma de mostrarles a los empresarios por qué estaban pagando los primeros cinco millones de dólares

* Que Jaime le dio libertad a Calcaterra para definir el número de integrantes del consorcio.

* Que Jaime se señaló su bolsillo cuando fue consultado acerca de dónde había que poner los cinco millones de dólares.

* Que en el mismo momento de señalarle el bolsillo aseguró que su socio era Néstor Kirchner.

* Que Calcaterra asumió la responsabilidad del pago y preguntó si podía hacerse mediante transferencia electrónica.

* Que Jaime se negó a cualquier transferencia y pidió que fuera en papeles verdes que era el modo en que trabajaba en la secretaría de Transporte.

* Que Jaime y Calcaterra acordaron que él (Vázquez) iba a coordinar el negociado en su carácter de amigo de ambos.

* Que desde que se pusieron de acuerdo el pliego tardó algo menos de un mes.

* Que le avisó a Jaime que el pliego le parecía razonable.

* Que Calcaterra presentó formalmente el pliego y Jaime dispuso el llamado a licitación internacional.

* Que como quedaba muy desprolijo que sólo se presentara el consorcio que encabezaba IECSA, Calcaterra convenció a las empresas Esuco e Isolux para que participaran de manera ficticia en la licitación.

* Que Esuco e Isolux se presentaron- a instancias de Calcaterra- a la licitación para que el proceso pareciera limpio.

* Que Jaime se reunió de nuevo con Calcaterra y le dijo que como el pliego estaba terminado debían hacer el segundo pago de coimas.

* Que el primer pago de coimas se materializó en las oficinas de Jaime y que el pagador había sido Altieri quien por entonces era tesorero de IECSA.

* Que Jaime le contó que Calcaterra le había hecho dejar un bolso con cinco millones de dólares en su oficina y que lo había recibido su secretaria.

* Que se planteó un dilema logístico para el pago de los restantes 15 millones de dólares en coimas porque eran complicados de transportar.

* Que Jaime dijo que les pusieran los bolsos en los baúles de varios autos que estaban estacionados en el garaje del ministerio de Economía (allí funcionaba Transporte)

* Que Jaime se encargó de evitar que revisaran el auto en el que se llevaba la coima cuando ingresaran al estacionamiento.

* Que primero fueron cinco millones, luego otros 15 millones y que se pactó el 10 por ciento de coima en cada certificado de avance de obra. Siempre en efectivo.

* Que cuando Jaime cobraba algo le daba (a Vázquez).

* Que todos los integrantes del consorcio estaban al tanto del pago de coimas.

* Que Jaime era compinche de Kirchner, en cambio Julio De Vido era amigo.

* Que Kirchner hablaba con Jaime de un modo diferente al que lo hacía con De Vido. Que Kirchner insultaba a De Vido y que a Jaime no lo insultó nunca.

* Que en 2007 le pidió a Odebrecht 80 mil dólares para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

* Que la empresa brasilera pagó esa cifra eso porque quería entrar en los negocios de la secretaría de Transporte.

* Que la facturación de su consultora CAESA a IECSA era en concepto de asesoramiento y estaba relacionada con el proyecto del soterramiento.

* Que parte de ese dinero también se lo llevaba Jaime o algún otro funcionario que pedía unas monedas para firmar o mover algún papel.

* Que los concesionarios de ferrocarriles tenían arreglado con cada uno de los funcionarios de las secretarias, cuánto tenían que pagar de coimas por cada uno de los negocios.

* Que les entregó dinero a ex funcionarios para que movieran expedientes.

* Que el área de De Vido, no tuvo –hasta 2009 cuando Vázquez se fue de la secretaria de Transporte -relación con el proyecto del soterramiento porque Jaime no lo dejaba.

* Que Jaime le decía a De Vido que él lo había hablado con Néstor.

* Que Jaime no podrá relatar los detalles que él (Vázquez) dio sobre el soterramiento porque el ex secretario de Transporte no se interesaba por nada más que no fuera el dinero. Solo quería saber si pagaban o no las coimas.

Vázquez había confesado en febrero pasado para intentar salvar a su familia, a la que él mismo involucró en el entramado de negocios sucios del kircherismo. Dos de sus hijos Julián y Mariano y su esposa Marta Margarita Domínguez fueron indagados como sospechosos en el entramado del soterramiento.

Pero entre aquella confesión de febrero y su arrepentimiento de haberse arrepentido del martes pasado sucedió lo que Vázquez esperaba. El juez a cargo de la investigación, Marcelo Martínez De Giorgi, sobreseyó a sus familiares.

En esa misma resolución el juez dictó la falta de mérito a los empresarios y procesó a los ex funcionarios (Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Jaime y Vázquez) por un delito menor que el cohecho: negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo hizo a la espera de la información que alguna vez llegará desde Brasil en la que se revela el entramado de pago de coimas de Odebrecht en el negociado del soterramiento. Cuando las delaciones que tienen en Brasil sobre los negocios de Odebrecht lleguen a la Argentina y se incorporen a la causa como pruebas, el expediente se reactivará.

Mientras tanto será la Cámara Federal porteña la que decidirá si prevalece el criterio del juez o el del fiscal quien pidió el procesamiento por cohecho tanto de empresarios como de ex funcionarios.

Entre el arrepentimiento y su voltereta en contrario, Vázquez fue operado del corazón. Por eso su declaración no había sido tenida en cuenta por el juez Martínez De Giorgi cuando dictó su resolución en abril pasado.

Una vez que pudo declarar mediante teleconferencia el martes pasado-cuando Comodoro Py estaba entretenido con el inicio del juicio a Cristina Fernández de Kirchner- se desdijo de lo dicho. Y aseguró que no fue coaccionado por el fiscal Picardi quien luego de consultarle si estaba declarando producto de alguna presión, grabó en audio su testimonio, sino por su abogada defensora de entonces: Karin Perera Godoy.

La mujer defendió no solo a Vázquez en el Caso Odebrecht sino a toda su familia. También estaba a cargo de al defensa de Julán Soba Rojo, un testaferro puesto por Vázquez al frente de CAESA. Es decir que Vázquez había contratado a una abogada para sí mismo, su familia y un prestanombre y luego dijo que ella lo había llevado a mentir en su testimonio.

A los investigadores judiciales les llamó la atención la acusación de Vázquez hacia su ex abogada porque fue ella quien, por ejemplo, a fines de 2018 había conducido la negociación con la fiscal Gabriela Baigún, a cargo de la acusación en el juicio por enriquecimiento ilícito de Jaime. Allí Vázquez y su hijo Julián son acusados de testaferros del ex secretario de Transporte.

Fue Perera Godoy- a la que Vázquez ahora acusa de haberlo presionado- quien en nombre de sus defendidos pactó una condena de tres años de prisión para Vázquez y el pago de 13 millones de pesos correspondientes a las multas. Aquel acuerdo fue firmado por Vázquez y la fiscal Baigún pero fue dejado sin efecto por el Tribunal Oral donde se realiza el juicio. Nadie recuerda que aquella negociación se hubiese hecho bajo presión.

Otro hecho sucedido entre el arrepentimiento y su marcha atrás es que Soba Rojo, en el juicio oral y público por el enriquecimiento de Jaime, declaró que era un prestanombre de Vázquez, que le pagaban un dinero mensual por firmar papeles y que vio bolsos con dinero rondando las oficinas del consultor corrupto. A Soba Rojo lo sigue defendiendo Parera Godoy mientras que Vázquez cambió de abogado: el último de los varios que tuvo desde que se determinó que estaba asociado a los negocios sucios de Jaime es Andrés Gramajo.

La declaración como arrepentido de Vázquez, de la que luego se retractó, complementaba el cuadro probatorio sobre el pago y cobro de coimas que el fiscal Picardi sostiene que hubo para que empresarios se quedaran con una millonaria obra como la del soterramiento del Sarmiento.

Vázquez fue partícipe necesario en la estructura de corrupción comprobada que tuvo a Jaime como cabeza de la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009. Fue nombrado por Néstor Kirchner y ratificado por Cristina Fernández de Kirchner. Lo echaron en 2009 cuando se reveló que había comprado un avión de cuatro millones de dólares.

Jaime está preso desde 2016 y fue condenado por casos de corrupción como la Tragedia de Once. Vázquez lo ayudó a acumular millones de dólares negros y está detenido desde hace años con prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Y probablemente sea condenado en otras causa. No tiene mucho que perder.

Confesó primero y se desdijo después. En el medio pasaron cosas. La principal y más conocida es que su familia fue desafectada -por lo menos por ahora- del Caso Odebrecht.

