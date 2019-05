La Justicia Brasilera ordena que Bolsonaro indemnice a una diputada

La Justicia determinó que el presidente Jair Bolsonaro indemnice por daños morales a una diputada opositora a la que agredió verbalmente durante una acalorada discusión en el Congreso.

En 2014, el entonces diputado Jair Bolsonaro le dijo a su colega Maria do Rosario Nunes, que no la “violaba” por la consideraba “fea” y porque no era su “tipo” de mujer.

La jueza Tatiana Dias Silva Medina, del foro civil de Brasilia, ordenó que el presidente se retracte públicamente y pague 10 mil reales (2.500 dólares) a la legisladora, en cumplimiento de una decisión publicado en febrero por el Supremo Tribunal Federal.

“Mi sentimiento es de justicia”, declaró la congresista del Partido de los Trabajadores, de izquierda, que donará el dinero a entidades defensoras de los derechos de las mujeres.

Los abogados del presidente aún no informaron si fueron notificados de la decisión del foro civil ni que qué medidas adoptarán.

Bolsonaro, del derechista Partido Social Liberal, ya fue condenado penalmente por el delito de “incitación al estupro” en el Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia.

Sus abogados apelaron y la causa penal llegó al Supremo Tribunal Federal que la archivó hasta que concluya el mandato presidencial en diciembre de 2022.

ANSA