Microsoft se suma al asedio contra Huawei

También Microsoft, después de Google, se adecua a la normativa estadounidense y empezó a no aceptar más nuevas órdenes del grupo chino Huawei, según reporta el South China Mourning Post.

Las principales áreas de negocios entre Huawei y Microsoft, el sistema operativo de Windows para laptops y otro tipo de provisión de servicios, fueron suspendidos por la compañía norteamericana, según fuentes cercanas al caso.

Los sistemas Windows ya instalados no son afectados por la medida y seguirán teniendo actualizaciones de seguridad.

Entretanto el equipo de servicios de Microsoft dejó el cuartel general de Huawei en Shenzhen, optando por una suspensión obligada temporal.

Hasta ahora Google, Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom, entre otros, se adaptaron a la norma del gobierno estadounidense.

Huawei, número dos de los productores mundiales después de Samsung, apunta recientemente al sector de la laptops, lanzando una serie de computadoras personales para el segmento medio-alto. Por su parte el sitio japonés de Amazon decidió frenar al venta directa de aparatos con la marca Huawei en su tienda online.

La división local del sitio aún permite a los vendedores externos publicar avisos, pero desde hoy todos los productos Huawei no están disponibles en acceso directo en las páginas del sitio.

Los tres principales operadores telefónicos del país, SoftBank, Docomo y Kddi, ya habían decidido postergar la salida de nuevos modelos Huawei.

En Inglaterra también la Arm Holding, controlada de SoftBank, decidió interrumpir las provisiones. Sin embargo los operadores de Alemania -Telekom, Vodafone y Telefonica- siguen poniendo a disposición de sus clientes dispositivos Huawei.

