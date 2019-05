Theresa May, su renuncia esta vigente a partir del 7 junio

La premier británica Theresa May anunció su renuncia como presidenta del partido conservador para el 7 de junio, expresando “pesar” por no haber logrado implementar el Brexit y confianza su realización a quien la suceda a la cabeza de los tories.

Su sucesor deberá ser elegido en las próximas semanas, para luego reemplazarla como primera ministra en Downing Street.

“Hice lo mejor posible, lamentablemente no logré hacer aprobar” la ratificación del Brexit aunque haya “intentado tres veces”, dijo May al anunciar su salida, en un discurso donde trazó su herencia política invitando a quien la suceda a llevar término la salida de la Unión Europea, pero también a aceptar compromisos.

La premier reivindicó la política de “un Partido Conservador patriótico” que en su visión debe seguir apuntando a “unir a la nación” y reducir las injusticias sociales, predicando “seguridad, libertad y oportunidad”. Entre lágrimas, aseguró que se va tras “haber servido al país que amo”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje al “valiente trabajo” de May tras el anuncio de su renuncia y llamó a una “rápida aclaración” sobre el Brexit.

También la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que “respeta” la decisión de May de anunciar su renuncia, y dijo que “la colaboración entre nuestros gobiernos prosigue”.

Merkel considera importante que “el gobierno alemán mantenga su estrecha cooperación con el gobierno británico”.

A su vez el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker siguió la declaración de May “no con alegría personal”, porque la premier británica “le gustaba, considerándola una mujer de gran coraje, merecedora de gran respeto”.

Bruselas sigue disponible al diálogo con el próximo premier pero “la postura no cambia” y el acuerdo no puede ser renegociado.

