El derrumbe de un dique puede ocurrir en “cualquier momento”

El derrumbe del dique de una mina cercana a Barao de Cocais puede ocurrir “en cualquier momento” informó hoy un represente de Congreso enviado a esa localidad del estado de Minas Gerais, sudeste de Brasil, donde hubo otro colapso cuatro meses atrás.

“Estamos esperando que la ruptura ocurra en cualquier momento (..) hay gran preocupación acá” en Barao de Cocais, declaró el diputado federal José “Ze” Silva.

Defensa Civil y la Policía Militarizada de Minas Gerais están movilizadas para prestar socorro a los vecinos de Barao de Cocais, localidad próxima a la mina Gongo Soco donde un muro de contención tuvo una oscilación de 20 centímetros este fin de semana.

“Hoy están cerradas todas las sucursales bancarias, el correo, la gente está muy alarmada, están criticando a (la minera) Vale porque no se informa y esto se puede derrumbar”, señaló Silva, del partido Solidaridad.

El legislador coordina la Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre el colapso de un dique el 25 de enero en Brumadinho, también en Minas Gerais, que dejó 241 muertos y 29 desaparecidos.

“Estamos reunidos con concejales para conocer la situación real, hay pequeños agricultores que van a perder sus chacras y no saben donde irán por eso no quieren salir de aquí, dicen que no quieren perder todo lo que tienen”, comentó Silva.

La Agencia Nacional de Minería y Defensa Civil habían estimado que el derrumbe del dique con 7 millones de metros cúbicos de desechos minerales ocurriera este fin de semana.

ANSA