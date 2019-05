Jordi Alba tras la derrora en Copa del Rey: “Me hubiera gustado terminar ganando títulos”

El pasado sábado Barcelona sumó otro duro golpe. Tras la eliminación en Champions League, en manos del Liverpool, el elenco azulgrana tenia la oportunidad de conseguir un nuevo título y olvidar lo vivido en Anfield: La Copa del Rey. Sin embargo, el equipo que dirige Ernesto Valverde cayó 2-1 ante el Valencia, quien sumó su octavo título de esta competencia a su vitrina de premios.

Dos días después de la caída en el estadio Benito Villamarín, se pronunció Jordi Alba y reconoció que no está pasando su mejor momento tras las dolorosas derrotas contra el Liverpool y el Valencia. “Es un momento muy jodido para mí y para todos. Como otras veces en mi carrera, nadie me ha regalado nada. Ahora toca recuperarme física y mentalmente”, arrancó diciendo el lateral que realizó una excepcional temporada que le valió una más que justa renovación.

“Me hubiera gustado acabar de otra manera, ganando títulos”, agregó el jugador en el marco de la presentación de su Campus de verano en la Feixa Llarga. “Nos estamos acostumbrando mal, porque la historia dice que no es fácil ganar. Deberíamos saborerar la Liga de otra manera, porque cuesta muchísimo”, señaló.

“Ahora parece que ganar solo la Liga es una temporada perdida. La ilusión era ganar los tres títulos, pero no ha podido ser”,continuó Jordi. por otra parte, nuevamente reconoció que no había demostrado su mejor nivel en este tramo decisivo de la temporada, aunque alegó su elevado rendimiento a lo largo del curso.

“A nivel personal ha sido la mejor temporada de mi carrera, exceptuando estos dos partidos. Intento darlo todo sobre el campo, pero en algunas acciones no he salido vencedor y es algo humano. No puedo ganar todos los duelos ni estar siempre perfecto. Todos los humanos cometemos errores y no me avergüenzo de ello”, cerró Alba.

Vale recordar que Gerard Piqué también habló luego de perder la final de la Copa y se mostró conforme con la actitud de sus compañeros. “Estoy contento con la reacción del equipo, hemos marcado y tuvimos chances de empatar. El Valencia es un merecedor campeón y para nosotros ha sido un año bueno, siempre lo es cuando ganas la Liga. Pero en las expectativas que teníamos queríamos hacer un año mejor y no ha sido así. Nos vamos con un sabor agridulce, porque podía haber sido mejor”, resaltó.

Lejos de poner pretextos, el defensor felicito al equipo che. “Cuando no se gana y tienes bajas se puede achacar a eso, pero creo que no hay excusa que valga, somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todo y más contra el Valencia. Felicitar al rival e intentar el año que viene ir por todos los títulos”, declaró.

