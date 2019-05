Jorge Lanata habló de su salud y criticó a Alberto Fernández: “Cómo creer en un candidato que put***ba a su vice y ahora lo acompaña”

Jorge Lanata inició este domingo 26 de mayo la octava temporada del ciclo Periodismo para Todos luego de recuperarse de sus problemas de salud y en medio del inicio de la campaña para las elecciones 2019. El periodista habló de su salud, repasó los procesos judiciales que enfrenta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y denunció a un dirigente K por intentar censurar su programa.

En su habitual monólogo, el conductor apuntó contra los candidatos presidenciales: “Los está mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro y después ustedes, los candidatos, se preguntan apesadumbrados por qué la gente no cree en ustedes”, sostuvo.

“¿Se miran cada tanto al espejo? ¿Cómo voy a creer en un candidato que anteayer put***ba a su vice y hoy la acompaña?”, continuó el fundador de Página/12 y Crítica de la Argentina en referencia a la fórmula de Alberto Fernández y CFK.

Lanata continuó su monólogo al plantear: “¿Cómo voy a creer en otro que no nombra a quien lo va a acompañar? Y hay un partido que quiere que un candidato se baje porque creen que pierde… ¿Puedo creer en otro que solo habla de consenso y solo aceptar ir él (a elecciones)? ¿Consenso con quién? ¿Y en uno que todos dudan de qué lado está?”. Y agregó: “La gente puede ser ingenua pero no es tarada. Se da cuenta de lo que ve y lo que se ve es un conventillo, un puterío”.

El conductor abrió el programa sentado por los problemas de salud que enfrenta. “Hace mucho que no nos vemos. En mi medida de tiempo, como dos internaciones. Cuando volví en el canal me vieron en silla de ruedas y no sabían si volvía a hacer PPT o Carburando”, ironizó.

Invitado en el ciclo que conduce Alfredo Leuco, Lanata ya había adelantado que debía usar silla de ruedas porque padece una “neuropatía diabética”. “Puedo caminar con bastón pero si tengo que hacer 200 metros no puedo ir”, expresó. Entre el 23 de febrero al 7 de marzo de 2019 estuvo internado en la Fundación Favaloro por una gastroenteritis severa. Por ese motivo se postergó el debut de “Hora 25”, el ciclo de entrevistas que conduce por la pantalla de TN.

En una de las investigaciones que presentaron, reprodujeron escuchas telefónicas sobre una supuesta operación judicial en el marco de la denuncia que enfrenta el fiscal Carlos Stornelli en la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio. “Los presos K de la cárcel de Ezeiza estuvieron al tanto de esto desde el primer minuto. Y uno de los armadores de ese plan, Eduardo Valdés, intentó censurar a PPT”, aseguró el periodista.

MSN