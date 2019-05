Kevin Hart acusó a Dwayne Johnson de robarle su reconocido apodo

La disputa en las redes sociales entre Kevin Hart y Dwayne “The Rock” Johnson continúa sin pausas. Los dos actores han demostrado una gran amistad y la química que tienen en escena podrá ser apreciada una vez más cuando la secuela de “Jumanji” llegue a las salas en diciembre de este año.

A lo largo de los años en los que han colaborado juntos en diferentes proyectos para la pantalla grande, ambos artistas nunca se cansaron de realizarse bromas el uno al otro en las redes sociales. A menudo, Dwayne Johnson bromea con la altura de Hart y lo llama su “hijo”.

El protagonista de “Amigos por siempre” comenzó la gira promocional de “La vida secreta de tus mascotas 2”, donde le pondrá su voz al carismático conejo llamado Snowball. El actor fue capturado por las cámaras del sitio TMZ y un periodista le preguntó cuándo tendría un apodo similar al de Johnson.

“Ya lo es”, dijo Hart, añadiendo que su apodo es “The Rock”. “He sido La Roca”, proclamó Hart. “Ustedes no lo sabían. Me robó mi nombre. No sé dónde está, pero tomó mi nombre. Les digo a todos que él tomó mi nombre”, dijo entre risas el reconocido comediante.

Será interesante ver cómo responde Johnson. Anteriormente mostró una foto suya sosteniendo a Hart cuando era un bebé, en una nueva broma sobre la gran diferencia de estatura entre ambos. Esto no hace más que anticipar que la gira promocional de “Jumanji” será hilarante.

En la misma entrevista, Hart también reconoció que estaría interesado en hacer una película de terror que su carrera aún no ha pedido. “No tengo ningún interés en no hacerlo”, dijo Hart. “Eso significa que siempre estoy dispuesto a todo, sólo tiene que tener sentido”.

La secuela de “Jumanji” tendrá su estreno mundial el próximo 13 de diciembre. La película será dirigida Jake Kasdan y estará protagonizada por Hart, Johnson, Karen Gillan y Jack Black, quienes repetirán sus roles de “Jumanji: en la selva”, estrenada en 2017. Danny DeVito, Danny Glover y Awkwafina se unirán al elenco para este film.

