Thelma Fardin dijo que Moria Casán encubre “las peores expresiones del machismo”

El fuerte e inesperado cruce televisivo entre Moria Casán (72) y Romina Manguel (46) por la denuncia de acoso sexual que la periodista realizó el año pasado en Animales sueltos(América, a las 23.15) movilizó a Thelma Fardin (26).

Es que la Onepuso en dudas el relato de su compañera de canal el último domingo durante la emisión de Debo decir (América, a las 22), conducido por Luis Novaresio (55), y la joven actriz se volcó a las redes sociales para brindar su opinión al respecto.

“Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas”, comenzó diciendo Thelma en su cuenta de Twitter en clara referencia a Moria.

Y siguió: “Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político. Del otro lado están las que dicen que ‘pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa…’ eso es lo que pasa cuando la vivencia individual se queda sólo en eso, en ‘a mí no me pasó'”.

“De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la guillotina en el siglo XVIII”, agregó conciliadora.

Y cerró: “Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una m***da; ser y tener que ser la víctima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre, @rominamanguel”. Y ante esto, Romina le contestó: “Sos enorme. Enorme“.

Recordemos que este domingo, la panelista de Animales sueltos recordó el incómodo y repudiable momento que vivió en ese programa de América cuando un invitado la acosó y su compañero Gerardo Tato Young la ayudó a llegar a su casa.

Entonces, Moria la interrumpió ante las cámaras y puso en dudas su relato. “Para mí es una guachada tuya porque este señor aclaro que ustedes eran pareja”, la cuestionó al aire la presentadora de Incorrectas (América, a las 17.15).

Y después de que Manguel asegurara que eso era mentira, ya que en ese entonces ella estaba en pareja y recién ahora se había separado, la One la tildó de infiel y soltó sin pelos en la lengua: “A mí nunca nadie me cosificó ni me acosó, ¿sabes por qué? Porque yo nunca lo permití“.

MSN