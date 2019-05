Arsenal y Chelsea por la gloria

Arsenal y Chelsea mudarán este miércoles uno de los clásicos de Londres a Azerbaiyán, en cuya capital definirán la cuadragésimo octava edición de la Liga de Europa, segunda final entre equipos ingleses.

El partido se disputará en el estadio Olímpico de Bakú desde las 23 locales (19 GMT) y tendrá el arbitraje del italiano Gianluca Rocchi, quien estará acompañado por sus compatriotas Filippo Meli y Lorenzo Manganelli como asistentes.

Rocchi, de 45 años y árbitro internacional desde 2008, contará, además, con la colaboración de sus compatriotas Daniele Orsato (cuarto árbitro) y Massimiliano Irrati (en el VAR).

Arsenal y Chelsea, que eliminaron a Valencia y al Eintracht Frankfurt, animarán la segunda definición completamente inglesa del torneo, pues Tottenham venció al Wolverhampton en la primera edición del certamen (1971-72) cuando aún se llamaba Copa UEFA.

Bakú será sede de la octava final del torneo entre dos equipos de un mismo país, que tuvo una definición inglesa, una alemana, dos españolas y cuatro italianas.

Arsenal buscará su tercer título internacional para intentar clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones tras haber finalizado quinto en la Premier League, donde Chelsea terminó cuarto y se aseguró su boleto a la próxima “Champions”.

Los “Gunners” ganaron la desaparecida Recopa de Europa en la edición 1993-94 tras conquistar la 1969-70 de la Copa de Ferias, creada en 1955 por la FIFA y que se disputó por última vez en la temporada 1970-71.

Será una oportunidad de “revancha” para Arsenal en la Liga de Europa, pues perdió con Galatasaray la final de la edición 1999-2000, por entonces todavía llamada Copa UEFA.

Pero su DT español Unai Emery ya ganó este título en tres ocasiones al mando del Sevilla y se convirtió en el primer entrenador en llegar a la final de la Europa League en cuatro ocasiones y con dos equipos diferentes.

“Ganar nos permitiría agregar un trofeo a nuestra vitrina y clasificarnos a la ‘Champions League’. Es lindo vivir un momento así, a mis jugadores sólo puede decirle que lo disfruten y lo vivan del mejor modo posible”, afirmó Emery.

“Del mismo modo deben hacerlo nuestros simpatizantes.

Llegamos a la final, es importante, hicimos una gran Europa League”, completó el DT español, que deberá prescindir del mediocampista armenio Henrikh Mkhitaryan.

La tensión política entre Armenia y Azerbaiyán obligará al Arsenal a dejar en Inglaterra a Mkhitaryan, de 30 años y quien permanecerá en Londres con su familia.

Mkhitaryan pagó el precio de las tensiones geopolíticas entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno-Karabakh, región ubicada en la frontera entre ambos países y escenario de una guerra entre 1992 y 1994.

La decisión de no concurrir a la final fue adoptada por Arsenal y por el propio jugador, aún cuando las autoridades azeríes anunciaron que estaban dadas todas las garantías.

Será también un partido especial para el arquero checo Petr Cech, quien anunció su retiro luego de la final justo frente al Chelsea, club del cual arribó al Arsenal y en el que, según la prensa inglesa, iniciará un nuevo rol como directivo.

“No quiero hablar de casos particulares, pero por él haré una excepción: Es un gran hombre y un gran jugador, quiero hacer algo importante por él, sin importar si juega o no”, indicó Emery al ser consultado sobre la presencia de Cech.

Otro que puede afrontar su último partido, pero en Chelsea es el DT italiano Maurizio Sarri, quien aclaró que sólo pensará en su futuro tras la final en la que los “Blues” irán por segundo título del torneo tras su consagración en la temporada 2012-13.

“Sólo preciso hablar de la final y de mis jugadores. De mi futuro hablaremos después. Debo hablar con el club. Aún tengo dos años de contrato”, subrayó Sarri, señalado como posible reemplazante de Massimiliano Allegri en Juventus.

Chelsea llega con la confianza de haber finalizado dos puestos por delante del Arsenal en la Premier League, que igualmente registró un triunfo para cada equipo.

“Vivimos una temporada maravillosa, nos clasificamos a la ‘Champions’ a diferencia de la temporada pasada y estamos por jugar una final europea”, agregó Sarri, que busca ganar el primer título de su carrera.

“No es el partido más importante de mi carrera. Tal vez lo es para ustedes, pero no lo vivo así. Puedo decir que hay muchos desafíos de Serie B que para mí fueron más importantes. No sé de verdad, mañana les daré la respuesta”, indicó Sarri.

La única duda para el DT italiano con pasado en Empoli (que descendió en la última fecha del “Calcio”) radica en el volante francés N’Golo Kanté quien, según anunció Sarri, “realizará una prueba antes del partido” por un problema de rodilla.

Un motivo de optimismo para Chelsea es que es dueño de la serie invicta más extensa de la Europa League con 17 partidos sin conocer la derrota.

La final servirá como antesala al duelo del sábado entre Tottenham y Liverpool en la definición de la “Champions” y será la primera vez que cuatro equipos del mismo país dirimirán los torneos de clubes de Europa en una misma temporada.

ANSA