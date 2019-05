Greta y Schwarzenegger para salvar la Tierra

“Tenemos que cambiarlo todo”, subrayó la adolescente Greta Thunberg en Viena, en una conferencia organizada por el actor Arnold Schwarzenegger para crear conciencia de los problemas ambientales.

La jovencita destacó que el desarrollo de los vehículos eléctricos y de los paneles solares no debería “hacernos creer que podemos resolver la crisis sin esfuerzos”.

“Es la crisis más importante que nunca haya enfrentado la humanidad”, declaró la joven sueca, que afirmó creer en la capacidad de reacción de la humanidad. “Los humanos tienen una gran capacidad de adaptación. Cuando tomamos conciencia (del peligro, NDR), actuamos, cambiamos”, enfatizó.

Thunberg habló frente a cerca de 1.200 responsables e investigadores en el palacio vienés de Hofburg, invitada por el ex gobernador de California de origen austriaco Arnold Scharwzenegger.

El actor y político estadounidense instó a los dirigentes y grandes compañías a “dejar de mentir a la gente sobre la contaminación y el cambio climático”, y pidió que se invierta masivamente “en las energías verdes por el futuro”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó por su parte que muchos países firmantes del acuerdo de París sobre el clima “ni siquiera cumplan con sus compromisos”, una embestida a las políticas de la administración de Donald Trump.

El acuerdo de París, alcanzado por 195 países miembros de la ONU en 2015 pero posteriormente denunciado por Estados Unidos, prevé limitar la subida de temperaturas mundiales por debajo de 2ºC para el año 2100, un objetivo que no parece que se vaya a alcanzar, según Guterres.

