Hugo Moyano: “Espero que este paro contundente haga reflexionar al presidente Macri”

El líder del gremio Camioneros, Hugo Moyano, se refirió este miércoles al acatamiento del paro general por 24 horas que se llevan a cabo en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. “Ha sido realmente efectivo“, afirmó.

Desde la sede de su sindicato y acompañado por otros gremialistas, Moyano manifestó que la adhesión a la huelga fue muy alta y “muestra una vez más la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo“.

“Hemos hablado con muchas provincias y el paro ha sido realmente muy efectivo, importante y con mucha adhesión. Una vez más queda demostrado el rechazo a las políticas de este gobierno que provocaron la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de fuentes de trabajo, una inflación alarmante y una alta desocupación“, agregó el camionero.

Moyano dijo que es difícil hacerle entender a quién no ha pasado necesidades la necesidades que está pasando la gente. “Es diferente tener hambre cuando se quedan sin plata cuando se gastaron todo en el casino, a los que se levantan todos los días a laburar y no les alcanza la plata o a los que no tienen laburo y no pueden comer“, sentenció el camionero.

En este contexto, el dirigente sindical no descartó la realización de otra paro general en lo que resta del año. “Estos paros no se hacen por capricho. Si siguen con esta política no hay otra salida. No puedo adelantar nada porque esto se resuelve en conjunto, pero si no hay solución a estos temas no tenemos otro camino“, advirtió.

“No puedo definir si va a ser el último, el anteúltimo o no sé cuantos paros más pueden venir. Espero que este paro contundente lo haga reflexionar al presidente Macri porque no le veo un destino válido a los argentinos con estas políticas económicas“, añadió Moyano.

