Un muro privado en la frontera con EEUU

Organizaciones paramilitares de derecha antinmigrante construyeron el primer muro privado en la frontera de México con Estados Unidos, en la zona de Sunland Park, entre los estados de Nuevo México y Texas y en la zona limítrofe con Ciudad Juárez.

Patriotas Constitucionales Unidos (UCP) y We Build The Wall (WBW) hicieron realidad el anhelado proyecto del presidente Donald Trump a lo largo de 800 metros, pero anticiparon que no lo hicieron como una “acción racista” sino por “razones de seguridad”.

En completo sigilo y durante horas de la noche, el pasado viernes inició la edificación del muro de 800 metro de largo, a un costo de unos 6 millones de dólares, reveló el periódico El Diario de Juárez.

Integrado sobre todo por veteranos de guerra y seguidores del ex asesor de Trump, Steve Bannon, confirmaron que concluyeron el muro exitosamente esta semana.

“Esto no es Europa, esto es Estados Unidos, nosotros protegemos nuestras fronteras. Este es el primer muro privado”, proclamó Jeff Allen, líder de UPC y copropietario desde hace seis años del terreno estadounidense donde se edifica la valla, según el reporte del rotativo mexicano.

El dirigente dijo haber obtenido ayuda financiera de diversas fuentes y señaló que la barrera “es la manera en que Estados Unidos le dice al Congreso: ‘Estás fallando, vamos a luchar por nosotros mismos'”.

Usando la misma gorra de Trump con la leyenda que se convirtió en la principal proclama de su campaña “Make America Great Again” (Hacer grande otra vez a Estados Unidos) el líder acusó al Congreso de ser “perezoso, irresponsable y no proteger al ciudadano”.

Allen, de 69 años, casado desde 2006 con una mexicana nacida precisamente en Ciudad Juárez, donde vivió durante tres años y medio, hasta emigrar debido a la violencia en esa urbe, se rehúsa a ser llamado racista, e insiste en que tiene una esposa y una hija mexicana.

No obstante, su hoja de vida dice otra cosa, pues el pasado 20 de abril, Larry Mitchell Hopkins, de 69 años y dirigente de UCP, fue arrestado por el FBI en Nuevo México, acusado de detener a migrantes que cruzaban de forma ilegal.

La organización a su cargo cuenta con un verdadero ejército de unas 6.000 personas que hace donativos o presta vigilancia en su territorio.

Otro veterano de guerra, Brian Kolfage, ha recaudado en cinco meses más de 22 millones de dólares con la ayuda de 262.000 personas, a través del sitio web GoFundMe, que abrió en diciembre pasado y se propone reunir 2.000 millones para completar segmentos de muro que faltan en los confines entre México y Estados Unidos.

Steve Bannon confirmó la edificación del muro por medio de la constructora Tommy Fisher con sede en Dakota del Norte y dijo que se decidió levantarlo en esta área por cuanto se trata de “la parte más peligrosa de la frontera” de acuerdo a vecinos de la zona.

La semana pasada, Trump acusó otra vez a las autoridades de México, de “no hacer nada” para frenar la migración centroamericana que atraviesa su territorio hacia Estados Unidos.

“México está equivocado y pronto les daré una respuesta”, dijo el mandatario y señaló que este país está equivocado si cree que los extranjeros “deben tener derecho a ingresar a los Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses deben pagar los costos”. En su afán de conseguir los 1.600 millones de dólares que requiere para iniciar la construcción de la valla, Trump se ha estrellado con otro muro, el del Congreso.

El tema se mantiene en el centro del debate sobre todo ahora que Trump está luchando por reelegirse en el cargo y le sirve para atizar los sentimientos antinmigrantes de su base de apoyo.

La Patrulla Fronteriza calcula que entre octubre y abril hubo más de 98.000 detenciones sólo en el sector El Paso, que limita con Juárez, cerca de donde se construyó el segmento de muro privado.

El gobierno del presidente Andrés López Obrador dijo que hubo un aumento fuera de lo común en la avalancha de centroamericanos que llegan a México, en especial a través de las denominadas caravanas y calculó que 300.000 habían pasado por territorio mexicano en los últimos tres meses.

ANSA