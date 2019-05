Medioambiente,Congreso derriba proyecto de Bolsonaro

El Congreso de Brasil vetó un proyecto del presidente Jair Bolsonaro al que sus opositores consideran una virtual amnistía para los productores agropecuarios que deforestaron cerca de 5 millones de hectáreas en la Amazonia y otras regiones del país.

El Senado resolvió no tratar la reforma del Código Forestal propuesta en la Medida Provisoria 867 (MP867) redactada por el Poder Ejecutivo, que amnistiaba a los agricultores que desmataron grandes extensiones y proponía sanciones más módicas.

En cumplimiento de “un acuerdo con varios líderes políticos informo que no convocaré a sesión para que apreciemos la Medida Provisoria”, anunció en la noche de ayer el jefe del Senado, Davi Alcolumbre.

El presidente Bolsonaro, que tiene el respaldo de la “Bancada ruralista”, es un crítico de las políticas de defensa del medioambiente por considerarlas un obstáculo a la producción y llegó a amenazar la permanencia en el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático.

La MP867 “es un escarnio para la población del mundo por su impacto en el medioambiente y la economía porque ningún país desarrollado va a querer celebrar acuerdos con Brasil si no se prueba que las exportaciones son ambientalmente sustentables”, dijo el senador Fabiano Contarato de la Red de Sustentabildad.

En cambio el relator del proyecto, senador Sergio Souza, de la “bancada ruralista”, afirmó que la norma del Ejecutivo “no permite derribar ni un solo árbol”.

Con la decisión del Senado de no debatir la MP867, esta norma quedará sin efecto a partir de la la semana próxima.

ANSA