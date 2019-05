Papa Francisco: Pedofilia, femicidios y muros en una larga entrevista

“El mundo sin mujeres no funciona” y es un error “levantar muros como si fuera una defensa”, dijo el papa Francisco en entrevista con la cadena mexicana Televisa donde no eludió el problema de los abusos del clero y explicó en particular la situación del obispo argentino Gustavo Zanchetta.

Francisco -reportó Vatican News- abordó en la larga charla con Valentina Alazraki el femicidio, las migraciones, el muro de Trump entre Estados Unidos y México, el narcotráfico y los abusos por parte de clérigos.

Consultado sobre el muro que impulsa el presidente Donald Trump en la frontera con México, Francisco dijo: “Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muro. Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento”. “El hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo”, “volvemos a lo mismo, el levantar muros como si esa fuera la defensa, cuando la defensa es el diálogo, el crecimiento, la acogida y la educación, la integración”, observó Francisco.

“Separar a los chicos de los padres va contra el derecho natural”, subrayó Francisco, afirmando que “se cae en la crueldad más grande. Para defender ¿qué? El territorio, o la economía del país o vaya a saber qué”.

El papa recordó que “en el quehacer político mundial hay algo que no funciona y creo que la base es el maltrato ambiental y el maltrato económico”. “Toda la fortuna está concentrada en grupos bastante pequeños en relación a los otros… Y los pobres son más. Entonces, claro: los pobres buscan fronteras, buscan salidas, horizontes nuevos”, explicó el pontífice.

Con respecto a la violencia en México, frente a quienes dicen que “hay que pactar con los responsables del narcotráfico para encontrar una salida”, “a mí me suena mal -observó Francisco-.

Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo… o sea, hay pactos que no se pueden hacer”. También instó a los jóvenes a no perder las raíces, “porque un árbol no puede crecer si le cortamos las raíces”. “Los jóvenes no están corrompidos. Están debilitados. Por la falta de raíces. Por otro lado, hay un derecho del que nadie habla. El derecho de los viejos. El derecho de los viejos ¡es soñar!”.

Durante la entrevista se abordó también el drama de los femicidios, ante lo cual Francisco dijo que “no sabría dar una explicación sociológica hoy”, aunque “sí me atrevo a decir que todavía la mujer está en segundo lugar… en segundo lugar”. “Si acaso la mujer logra puestos importantes, de influjos importantes, los conocemos, casos de mujeres geniales. Pero en el imaginario colectivo ¡uy mira vos una mujer llegó! ¡Llegó a ser un premio Nobel! Gran casualidad”, apuntó el papa.

Hablando sobre la esclavitud, Francisco contó que acaba de leer el libro de Nadia Murad, “L’ultima ragazza”: “Cuando estuvo acá me lo regaló en italiano. Si usted no lo leyó se lo aconsejo… Ahí está, en una cultura especial, pero está concentrado lo que todo el mundo piensa de la mujer”. “El mundo sin la mujer no funciona. No por porque es la que trae los hijos, dejemos la procreación de lado… Una casa sin la mujer no funciona. Hay una palabra que está por caerse del diccionario, porque todo el mundo le tiene miedo: ternura. Es patrimonio de la mujer”. Alazraki le preguntó también por su sexto año de pontificado, un año difícil en el que Francisco reconoció incluso la “ayuda de los medios” frente al escándalo de la pedofilia cometida por el clero en Chile. “Alguna pregunta me ha hecho pensar, ¿no? Sobre todo en el viaje de Chile que me di cuenta que la información que tenía no era lo que yo había visto. Y creo que en gran parte fue alguna de las preguntas hechas con mucha educación en el viaje de vuelta”, comentó el papa.

Francisco admitió los errores en la gestión del caso pero aseguró que ahora “se está trabajando bien, incluso el diálogo con las personas abusadas en Chile funciona muy bien, a algunos los he recibido acá, o sea, se dieron cuenta que la Iglesia los quiere y que está dispuesta a poner punto final a ese asunto”.

También se refirió al caso del cardenal George Pell, “que está preso y está condenado, bueno apeló, pero está condenado” por delitos de pedofilia, y defendió al cardenal Rodríguez Maradiaga, afirmando respecto de acusaciones formuladas que “nadie me pudo probar nada”. “Por ahí se equivocó en alguna cosa, equivocaciones ha tenido algunas, pero no del nivel que le quieren colgar. Eso es importante así que en eso lo defiendo”, dijo Francisco.

Consultado sobre el caso de Monseñor Zanchetta, también acusado en la Argentina de abusos, Francisco dijo que “hubo una acusación y yo inmediatamente lo hice venir a él acá con la persona que lo acusaba y explicarla”. “Al final la defensa de él es que se lo habían jaqueado (el teléfono celular NDR), y se defendió bien, entonces frente a lo obvio y una buena defensa queda la duda, pero, ‘In dubio pro reo’ entonces, bueno, volvé”. Pero luego, tras un largo proceso, “hará quince días me llegó. Ya llegó oficialmente la investigación previa. La leí, y ví que era necesario hacer un juicio. Entonces lo pasé a la Congregación de la Doctrina de la Fe, están haciendo el juicio”.

ANSA