¿Cuánto influye el Vaticano en el orden de la geopolítica global?

No importa qué nación sea, porque desde Venezuela hasta Corea del Norte, pasando por Sudán del Sur o Ucrania y China, son varios los países donde el Vaticano lleva adelante un papel fundamental en el orden o no de la geopolítica mundial. Aunque no siempre los resultados son positivos, en todos se llevan a cabo acciones para contener el orden.

Por ejemplo, en territorio africano, se desarrollan acciones para establecer el ejército, las estructuras del Estado, y la ayuda monetaria para Sudán del Sur en un continente que espera la ya agendada visita del papa Francisco. Del otro lado del mundo, en Venezuela, hay quienes critican a la Santa Sede por “colaborar” indirectamente con la gestión de Nicolás Maduro.

Esto, a su vez, no deja de lado el papel de los Estados Unidos en todo el continente, donde el Vaticano mantiene relaciones con varios actores de la administración Trump y donde se “esperan buenos resultados sobre la relación con el resto del continente desde el norte aunque no es algo que pueda darse por sentado pero lo más importante es la situación humanitaria”.

En tanto, sobre Ucrania, un alto funcionario del Vaticano no dejó margen a maniobras: “La Santa Sede no entra en los negocios religiosos de los ortodoxos, esto que quede claro. Inevitablemente la situación en Ucrania y la dimensión religiosa que tomó hicieron surgir preguntas sobre cuán justo sería tener mejor claridad por parte de la comunidad católica”, cita la agencia ANSA.

En el caso de Kosovo, para el Vaticano “no hay claridad. El reconocimiento de un país, establecer relaciones diplomáticas, es un proceso: nosotros tenemos contacto con las autoridades kosovares, es verdad, el cardenal Pietro Parolin el fin de semana de Pentecostés irá a Pristina para consagrar una catedral, y tenemos un delegado apostólico. Hay tantos intercambios pero ahora no hay una normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina”.

“Kosovo es reconocido por tantos países, pero no lo es por todos los países de la Unión Europea. Nosotros vamos para adelante, espero que puedan progresar en esta relación, pero con el tiempo debemos continuar manteniendo nuestras relaciones con Serbia. Somos sensibles a las instancias de la Iglesia ortodoxa serbia, no podemos descuidar esto”, añaden.

El Brexit no queda afuera, ya que la salud de gran parte de Europa está en juego, mientras que

Irlanda del Norte es otra de las naciones que están en el mapa de la Iglesia por su importancia regional. Sobre Serbia, “miramos con mucha preocupación a los Balcanes occidentales, la vocación europea permitió a estos países dejar de lado ciertas tensiones, desde mirar a la Unión Europea y obtener beneficios. Cada intervención de la Santa Sede y del Papa busca confirmar acuerdos alentadores, el diálogo, la unidad”.

Finalmente, China es el otro gran asunto. “Sobre el plano eclesial creemos en la unidad de la Iglesia y obramos en este sentido, pero no es fácil. Y sobre la supuesta etapa en Corea del Norte en el viaje papal a Japón, se habla de muchas invitaciones, pero no llegó ninguna”, remarcaron desde la Santa Sede de Roma.

El Intransigente