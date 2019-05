Flor Torrente contó cómo fue el encuentro con Griselda Siciliani en “ShowMatch”

“Ya se dio el encuentro esperado pero no fue en cámara, sino privado. Se encontraron el otro día en la pista durante el ensayo. Estaba Margarita, la hija de Griselda y Suar, que ahí se conocieron con Flor. Hubo buena onda, se saludaron y charlaron un ratito. Tampoco como íntimas amigas. Fue en el momento previo a la sentencia”, había contado Ángel De Brito en su programa de El Trece.

“¿Cómo fue el encuentro con Griselda?”, preguntó Guido Zaffora este jueves a Florencia Torrente durante una entrevista que la hija de Araceli González le daba a Intrusos para promocionar su última película, Cuando dejes de quererme.

“Su hijita (Margarita) me quería saludar.Yo no la conocía. Entonces la conocí en ese momento. Esa fue toda la charla”, contestó. Pero los panelistas del ciclo de espectáculo de América quisieron saber más sobre ese encuentro.

“Ella (Griselda) me dijo ‘Margarita quiere conocerte’. La saludé y cada una siguió con sus ensayos. Estábamos en horario de ensayo… Margarita es una nena. Me dijo: ‘Hola’. Me dio un beso y listo. Quería conocer a la hermana de su hermano… El peso (en el encuentro) lo ponen ustedes”, respondió Torrente un poco ofuscada por la insistencia de los periodistas.

Las idas y vueltas entre ambas comenzaron cuando a la ex protagonista de Sugar le consultaron sobre la supuesta lista negra en Pol-ka que tenía vedado a Fabián Mazzei. Tras negar eso, Griselda expresó una frase que hirió al actor y a Araceli: “Así no es Adrián. No está en boludeces. Es muy buen tipo. Mazzei tampoco volvió a otros lugares”.

En esa oportunidad, consultada por el tema, la hija de Araceli dijo: “No me gusta tampoco que hablen mal de una persona que quiero, más cuando no lo merece. Me parece que no corresponde. Porque es muy fácil hablar en televisión, pero hablar cara a cara… Vení a charlar, no te hagas problema, vamos a charla”.

Por otro lado, vale recordar que la propia madre de Flor aseguró que Siciliani había comenzado su romance con Suar cuando ella se estaba por reconciliar.

No obstante, las dos actrices aseguraron que no tenían inconvenientes en cruzarse en la pista. “No tengo ningún problema con ella y me parece un amor. No nos conocemos mucho”, contó Griselda.

Ahora se vieron y al trato, al parecer, fue muy cordial.

MSN