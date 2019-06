Mexico: Poder duro y suave contra Trump

El gobierno mexicano inició una ofensiva contra los inminentes aranceles del 5% que se dispone a adoptar el presidente estadounidense Donald Trump en su contra, incluyendo tanto el “poder suave” de la diplomacia como acciones de represalia. La secretaria de Economía de México Graciela Márquez y el titular de Comercio estadounidense Wilbur Ross tenían previsto reunirse hoy para intentar amortiguar las amenazas de imponer impuestos a las exportaciones mexicanas si el país no resuelve el problema de la avalancha migratoria iniciada en octubre.

Sin embargo, la verdadera batalla comienza el miércoles en Washington, cuando una amplia delegación encabezadas por el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunirá con su contraparte Mike Pompeo y otros altos funcionarios de la administración Trump.

Aunque Ebrard ha optado por esgrimir la rama de olivo de la diplomacia antes que desenvainar la espada de las medidas retaliatorias, Márquez ya anticipó hoy mismo que México evalúa posibles respuestas a la amenaza de Estados Unidos.

Márquez confió sin embargo en que la tarea de persuadir a las autoridades estadounidenses de no hacer realidad la amenaza “tendrá buenos resultados”.

“Sabemos y confiamos en la diplomacia, en que funcionen las acciones de persuasión y convencimiento para trabajar en mantener esta integración productiva y comercial”, dijo hoy la funcionaria desde Washington. Trump reaccionó con indiferencia ya hasta desprecio frente al anuncio mexicano de que enviaría a una nutrida comitiva para hablar del tema.

“México está enviando una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no conversación”, señaló el jefe de la Casa Blanca.

Trump reiteró que el país vecino ha sido siempre “abusivo” contra Estados Unidos durante muchos años porque “siempre toma todo nunca aporta nada”.

“Podrían resolver la crisis fronteriza en un día si así lo desearan”, expuso.

El plan de Trump es aplicar a partir del próximo día 10 un 5% de aranceles, para elevarlos paulatinamente durante cinco meses hasta un 25%, lo que representaría unos 17.000 millones de dólares, que según expertos serían pagados en último término por los consumidores.

Amplios sectores en México hay recomendado al gobierno ser prudente y evitar la ley del “ojo por ojo” pero no faltan algunos expertos que recomiendan también apelar a la “mano dura”.

“Nosotros no queremos usar los aranceles para dañar las cadenas de valor, la creación de empleos o la inversión, sino que el libre comercio prevalezca en América del Norte”, dijo Márquez.

“Hay ya varios caminos a seguir. Los primeros serían recurrir a los organismo” multilaterales”, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero “sabemos que eso tiene un ritmo probablemente menos efectivo”, afirmó la funcionaria.

Se estima que entre enero y abril llegaron a México 400.000 personas sin documentos principalmente de Centroamérica pero también de Cuba, Venezuela, Haití y Africa en busca de emigrar a Estados Unidos.

Ante la versión de que México aceptaría la firma de un acuerdo de Tercer País Seguro, que obligaría a los migrantes a primero solicitar asilo en este país antes de hacerlo en Estados Unidos, Ebrard ya anticipó que no sería aceptable para México.

Ayer, el Jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que declarar a México como país seguro “era una de las prioridades de la Administración Trump para reducir el número de migrantes llegando a Estados Unidos”.

Analistas consideran que Washington intentará arrancarle concesiones importantes a México como la del “país seguro” y se preguntan si los argumentos económicos serán suficientes para disuadir a Trump de imponer los aranceles.

“Lo que buscan el presidente de Estados Unidos y su equipo de nativistas son concesiones inmediatas en materia migratoria.

Quieren que México endurezca aún más su política punitiva de detención y deportación de migrantes centroamericanos”, afirmó el analista León Krauze. “Quieren, en suma, que el país se vuelva la primera línea de defensa de América del Norte”, afirmó el comentarista.

ANSA