Nicolás Cabré reveló que quiso pegarle a Andy Kusnetzoff

La incomodidad y poca predisposición que ha solido tener Nicolás Cabré frente a la prensa es popularmente conocida, pero el propio actor ha afirmado que lo ha intentado mejorar a lo largo de los años.

Al asistir junto con su novia y compañera de elenco de Departamento de solteros (Teatro Lola Membrives), Laurita Fernández a PH: Podemos Hablar (Telefe), habló sobre su accionar y recordó una ocasión en la que deseó pegarle a Andy Kusnetzoff y romper todo el equipo de trabajo de Caiga quien caiga.

“Vos tuviste algunos momentos en los que la pasaste mal”, le dijo el conductor al actor, cuando invitó a pasar a sus invitados al círculo de encuentro si es que se sintieron demasiado expuestos debido a la fama.

Viniste, me tocabas la cara y yo tenía unas ganas tremendas de romper todo

“Tuve muchas cosas y todavía la sigo pasando mal. Si hay algo que no me gusta, no me gusta, pero trato de resolverlo de otra manera, y me he equivocado, por ejemplo, contestando como contestaba, o yendo tan al choque habiendo podido dejar pasar algunas. También era un poco ese juego hasta que me dejó de divertir, yo tenía que estar muy atento”, explicó Cabré, usando esa última frase para pasarle factura a Andy por su labor como movilero del histórico ciclo periodístico.

“Tengo una anécdota con vos. Una vez hiciste una nota para la sección de espectáculos de Clarín, le hiciste una nota para la revista Viva a no me acuerdo a quién, y esa persona te dijo: ‘A Nico le molesta mucho que le toquen la nariz’.Entonces cuando lo leí me di cuenta de que era cantado”, indicó entre risas el actor.

“Ya sabía que la próxima vez que me iba a cruzar con vos, ibas a venir a hacerme una nota y tocarme toda la cara. Viniste, me tocabas la cara y yo tenía unas ganas tremendas de romper todo, la cámara, todo. Pero yo sabía que tenía que estar preparado, era muy difícil y la pasaba mal”, aseguró.

“Te vi con el coso (micrófono) de CQC y dije ‘chau’. Me hiciste toda la nota diciéndome ‘Hola, Nico, yo qué sé’ y nada…”, disparó el novio de Laurita.

“Éramos todos chicos”, se defendió el conductor.

