¡Mirá el impactante look de Jennifer López en los premios CFDA 2019!

En primer lugar, debemos destacar que esta es una de las citas más esperadas del año, no en vano, también se la conoce como los “Oscar de la moda“. Los CFDA Fashion Awards son celebrados en el “Brooklyn Museum of Art” de Nueva York, Estados Unidos. Allí, se mostraron (durante la noche de ayer) diferentes looks de impacto con celebrities que deslumbraron en la alfombra roja.

Ahora bien, vamos a analizar el estilismo de una estrella a nivel mundial que está a punto de cumplir los 50 años. La artista continúa imparable a pesar de llevar más de veinte años en el mundo del espectáculo, pero eso no es todo, podríamos decir que el 2019 (aunque todavía falta medio año para que este termine) ha sido uno de los más especiales para Jennifer López.

¿El motivo? Pues bien, acaba de terminar el rodaje de su última película “Hustlers” y está inmersa en los ensayos de una increíble gira, llena de conciertos en los que festejará su cumpleaños sobre el escenario tal y como lo tiene previsto en compañía de sus fans (pues es la idea). Además de todo esto, no nos olvidemos que la cantante prepara su boda con Alex Rodríguez.

¿Algo más? Sí, sólo tenemos que mirarla para ver que está más en forma que nunca, es decir, dedica parte de su apretada agenda al ejercicio físico… ¡y lo bien que le sienta! Por si todo esto fuera poco, te contamos que acaba de recibir el reconocimiento de “Fashion Icon” en los premios CFDA 2019. Claro está que lo ha hecho como solo ella sabe: deslumbrando con un look de impacto, bronceado y, por supuesto, mostrando sus abdominales.

“El naranja es el nuevo negro. Agradecida y honrada de recibir el premio @cfda Fashion Icon esta noche. ✨ Gracias a usted @ralphlauren por este hermoso look personalizado!”, escribía la artista estadounidense a través de su cuenta personal de Instagram aclarando que Ralph Lauren firma este conjunto hecho especialmente para ella.

El mismo está compuesto por un ‘crop top’ de manga larga y cuello alto adornado con más de 43.000 cristales y una falda larga de ‘radzimir’ de seda. Sin duda, un fantástico look que deja a la vista sus espectaculares abdominales (como ya te lo habíamos anunciado antes) y una mezcla de estilos que define a la perfección a JLo: el glamour de la ‘red carpet’ y la inspiración deportiva.

¿Te estás preguntando por qué esto último? ¿Acaso no te has fijado en el cordón de su falda? Es un guiño a los ya míticos ‘chándals’ de sus inicios musicales como Jennifer López, pero no es el único “regreso al pasado” que ha hecho con este estilismo de gala. También lució unas altísimas sandalias de tacón y, en cuanto al accesorio que completaba su total look naranja, llevaba un bolso de mano en el mismo tono.

Por último, supermodelos como Lily Aldridge, Heidi Klum o las hermanasHadid también han triunfado con sus elecciones en la alfombra roja de los premios CFDA 2019. Por ejemplo, Gigi Hadid optó por un original conjunto de traje y sobrefalda que jugaba a las asimetrías, siendo un diseño de Louis Vuitton x Virgil Abloh. Por su parte, Bella Hadid (hermana de la joven modelo estadounidense) presumió de sus curvas con un vestido negro con escote ‘halter’.

Y otra de las top que brilla siempre en las pasarelas como en las ‘red carpet’ es Emily Ratajkowski, quien estuvo dispuesta a romper con look tradicionales de invitada. ¿No la viste? La celebridad apostó por un estilismo tricolor con inspiración retro, de Hellessy. Asimismo, Heidi Klumque es modelo y presentadora de televisión alemana se decantó por un minivestido negro salpicado de bordados metalizados y de cristal, de J. Mendel.

Y a vos, ¿cúal te pareció el look más rompedor?

El Intransigente