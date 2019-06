Peña: “Los votantes bonaerenses tienen más claro que nadie que no van a volver al kirchnerismo”

Cada vez más cerca de la fecha de cierre de las listas para las próximas elecciones, el jefe de Gabiente Marcos Peña hizo un análisis acerca del armado del oficialismo y volvió a remarcar que “a la hora de la votación hay una mayoría que decide no volver atrás y Mauricio Macri y Cambiemos representan ese camino”.

“En esencia, de 2015 para acá, mirado desde los votantes, ha habido preferencias muy marcadas, pero que nunca pueden ser inamovibles, una mayoría de argentinos decidió salir del país kirchnerista en el que estábamos en busca de un cambio”, arrancó en su estudio el funcionario macrista, de los más cercanos al mandatario.

Peña indicó que “hay una base importante de votantes de Cambiemos que entiende que este gobierno tiene que una intención, una forma y una decencia a la hora de gobernar que representa ese espíritu de cambio. Y hay otra parte, con menos adhesión al núcleo duro nuestro, que por ahí mira cosas mas coyunturales”.

Con respecto a la Convención Nacional de la UCR celebrada una semana atrás, en la que ratificaron su pertenencia a la alianza oficialista, señaló que “hay una mayoría de dirigentes radicales como se expresó en la convención que sigue creyendo en Cambiemos, en el liderazgo de Mauricio Macri”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete recordó que “en agosto de 2015, en una encuesta, el 75% de los argentinos creía que Daniel Scioli iba ser presidente, todo el peronismo, todo el mayor aparato político estatal de la historia con un candidato atractivo para muchos sectores parecía que eran invencibles, ¿y por qué ganaron los argentinos que querían un cambio? Fue una convicción de cambio”.

“Creemos que tenemos una oportunidad, una tarea y una responsabilidad de trabajar en reconstruir vínculos en donde haya habido decepción, en la explicación de que fue lo que pasó, que se logró y creemos que la campaña es un buen momento para eso”, indicó el funcionario sobre la conquista del voto que hoy se encuentra disperso o indeciso.

Así, puntualizó que “acá no se trata de Cambiemos, de Macri, de Peña o de quien sea, se trata de en que país queremos vivir y que hacemos todos como ciudadanos para defender ese país que queremos vivir. Creo que hay un espacio enorme para mejorar, para reencontrarnos, para conversar y escuchar distintas posturas”.

Además, Marcos Peña estudió en una entrevista con La Nación TV uno de los temas del momento, que es la incógnita sobre quién será el compañero de fórmula del presidente: “No está definido, puede ser cualquier hombre o mujer de Cambiemos, o de alguna persona que quiere representar ese cambio. A priori, yo creo que debería ser alguien de Cambiemos, pero al final del día, es una decisión personal del presidente”.

El jefe de Gabinete también resaltó la tarea de la mandataria de Buenos Aires: “María Eugenia ganó por la misma razón que creo que va a volver a ganar: representa la voluntad de la mayoría bonaerense de no convivir más con el fracaso del peronismo bonaerense, que explica gran parte del fracaso en materia de narcotráfico , de inseguridad, de atraso social, de corrupción”.

En ese sentido, se explayó en su análisis del escenario electoral para el distrito más grande del país y aseveró: “Creo que los votantes bonaerenses tienen más claro que nadie que no van a volver al kirchnerismo. No hay encuesta que la coloque a ella en un rol bajo de votos”.

Por último, Peña no descartó la posibilidad de que haya listas colectoras en los próximos comicios, algo que se especula por esta horas: “Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no me parece un atajo, no me parece una discusión que altere la previsibilidad”.

El Intransigente