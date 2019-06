Alberto Fernández: “Me imagino a Massa cerca nuestro, yo quiero sumarlo”

Horas antes de ser dado de alta del sanatorio Otamendi, el precandidato presidencial Alberto Fernández, dialogó con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red, y no sólo habló de su estado de salud sino de la posibilidad de convocar a Sergio Massa a la campaña que ya está en marcha.

Al referirse a su internación, Fernández dijo: “Los médicos me dieron el alta. Tenía una tos seca, más una irritación, me medicaron y me pusieron calmantes. Yo tuve un trombo en el pulmón hace un tiempo. Vine al Sanatorio Otamendi porque mi médico está acá, no es que vine a internarme, ni con dolores fuertes. El medico decidió revisarme todo, así empiezo la campaña tranquilo. La recomendación que me dieron es que siga como hace 10 años con el sistema de anti-coagulación”.

Durante su permanencia en la clínica, Fernández recibió la visita de distintos actores políticos entre ellos Juan Manzur y Wado de Pedro para hablar de cuestiones de campaña. “Hoy me reúno con las representantes del colectivo femenino, Dolores Fonzi, también me reuniré con Sergio Uñac“. Sobre Sergio Massa dijo: “Me imagino a Massa activo y cerca nuestro; cualquier lugar que ocupe o no en la campaña va a ser valioso; pero es una decisión de él. Yo quiero sumarlo”. En términos de deseo personal, la posibilidad que Sergio Massa se sume es diez; en términos de realidad, creo que estamos en un cinco”.

En la entrevista con Novaresio, Fernández se refirió a la situación de industria y la inflación. “Ayer se conoció una nueva caída de la industria y se dice que estamos esplendidos, celebran una inflación del 3 por ciento mensual. Si no damos vuelta esta página, los argentinos van a estar muy pero muy mal, y si estamos unidos vamos a tener más posibilidades de dar vuelta esa página”. Y fue contundente acerca de la obligación impositiva que recae sobre los trabajadores acerca del pago del impuesto a las ganancias:“El trabajador no puede pagar ganancia, hay que corregirlo”.

Por último se refirió a un probable debate presidencial con Mauricio Macri: “Hay una ley que impone el debate presidencial, pero a esta altura de los acontecimientos, me replantearía la importancia del debate presidencial, porque Mauricio Macri ha planteado su inoperancia, sirvió solo para mentirle a la gente. Yo no creo en los debates, creo en la política. El debate es el resultado del marcketing político. Los argentinos creyeron en un presidente que sólo mintió. Yo iré al debate con mi política y Macri con el sistema de comercialización de la política. Mauricio Macri le decía a Daniel Scioli, indignado, en que te han convertido… y hoy el indignado es el ciudadano por como les mintió”

