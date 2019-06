Bonadio procesó a Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue nuevamente procesada hoy por el juez Claudio Bonadio. La decisión del magistrado alcanzó a la ex mandataria y a un grupo de más de cien personas entre ex funcionario y empresarios. De Julio De Vido a Ángelo Calcaterra, pasando por el financista Ernesto Clarens fueron alcanzados por la medida del juez. Fue por la “cartelización” de la Obra Pública y los “corredores viales”, dos de los apartados en los que se abrió la investigación de los cuadernos de las coimas, en las que la ex mandataria está procesada con prisión preventiva, por ser considerada Jefa de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015, entorno de la Obra Pública.

El empresario Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, recibió falta de merito, en el expediente que investiga los presuntos pagos de coimas en el área de los peajes. En tanto que sobre el fallecido Franco Macri, padre del mandatario, se declaró extinguida la acción penal. Tanto Gianfranco como Franco habían sido citados a indagatoria en diciembre pasado, pero el patriarca del clan Macri no pudo presentarse por su deteriorado

