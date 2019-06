En medio de sospechas cruzadas, se enfrió la negociación entra Vidal y Massa por las colectoras

Tan frágil como el argumento que ofreció el Gobierno para cambiar su postura y justificar el aval a las colectoras, dos meses después de que Mauricio Macri firmara un decreto para eliminarlas, la negociación entre Cambiemos y Sergio Massa para que este lleve en su candidatura presidencial la boleta de María Eugenia Vidal para la gobernación luce estancada. Así lo admiten desde la Provincia y en Tigre, aunque se muestran abiertos al diálogo “hasta último momento”.

Con Vidal de viaje en Colombia, en busca de proyectos para reforzar la lucha contra el narcotráfico, desde la gobernación reconocen a Clarín que la reunión con Massa, que el tigrense se encargó de negar por Twitter, complicó las negociaciones.La presión que sufrió el líder del Frente Renovador de un sector de su tropa, ligado más al territorio, que quiere arreglar -y en algunos casos ya lo hizo en forma subterránea- con el kirchnerismo enfrió las charlas que la propia gobernadora y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sus amigos más renombrados dentro del oficialismo, habían iniciado.

Cerca del tigrense apuntaron contra el Gobierno por la difusión de ese encuentro, que había sido trazado para el martes a la tarde, pero cuyo horario y sede iba a confirmarse pasado el mediodía, algo que quedó sin efecto tras su revelación. En el entorno de Massa dicen que la verdadera intención de su filtración fue para hacer caer una negociación que todavía no había arrancado.

“Tienen quilombo con (Elisa) Carrió. Están tratando de enderezarla”, señalan desde Tigre, donde sospecha que la líder de la Coalición Cívica veta un acuerdo con Massa, como en 2015. En la Provincia aseguran que “Lilita no es un obstáculo” y remarcan que su silencio así lo demuestra. Pero reconocen que la filtración complicó el diálogo. “Después de eso, se rompieron los puentes”, indican.

En ese sentido, a algunos funcionarios bonaerenses, todavía algo enojados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les llamó la atención el aval público que horas antes le dio el ministro al plan. Reacio a la prensa y especialista en desmentir reuniones incluso luego de concretadas, Peña rápidamente logró despejar esas dudas.

Cerca del ministro coordinador sostienen que la entrevista que dio en el programa de Carlos Pagni “estaba pactada desde mucho antes” y que fue una coincidencia que se diera horas después de que este diario revelara que el Presidente le había dado el visto bueno a Vidal para sentarse a negociar las colectoras con Massa, tras advertir que su reelección en la provincia de Buenos Aires asoma complicada por el arrastre de su boleta.

La propuesta que hacía la Provincia era jugosa: contener a dirigentes distritales que para conservar sus territorios le insisten al ex diputado jugar con la boleta del PJ y consensuar las listas de legisladores provinciales. “Hay intendentes de Sergio Massa que podrían ir en la lista de Cambiemos para ser electos. Si hay un intendente que es de Massa y la gobernadora siente que es un buen intendente, por ahí vale la pena trabajar con él”, llegó a plantear Jorge Macri, jefe comunal de Vicente López.

Pero en Cambiemos, luego de un miércoles en el que los teléfonos no sonaron y los chats con el ex diputado se interrumpieron, creen que ya alcanzó un acuerdo con el kirchnerismo, a pesar de que Massa asegura no haber tomado una decisión (“Recién el viernes, tras escuchar a todos, empezará a definir”, dijo una voz de su confianza) y que el propio Alberto Fernández aclaró que “de 1 a 10, la chance de sumarlo está en 5”.

“Seguimos atentos, pero el margen se achica”, conceden en el vidalismo, aunque dicen no dar “nada por cerrado”. Massa tampoco descarta ninguna opción.

Por lo pronto, la gobernadora vuelve el domingo a la Argentina. Acaso pueda hacer una gestión en forma personal. El plazo tácito que marcan en Cambiemos es el martes, día previo al cierre de alianzas. Sin embargo, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, analiza las últimas encuestas que recibió y empieza a imaginar una contienda electoral sin el Plan “Y”.

