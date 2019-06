La cifra que el Real Madrid pagará por Hazard

El belga Eden Hazard está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Real Madrid, de cara a la próxima temporada. Si bien todavía no es oficial, medios ingleses informaron que el Chelsea ya aceptó la oferta de la entidad blanca. El pase del jugador que brilló en el último mundial de fútbol se haría por 110 millones de dólares y otros 55 millones de la moneda estadounidense en bonificaciones.

El extremo izquierdo, surgido del Lille OSC, ya se despidió del elenco “Blues” tras haber ganado dos ligas inglesas, dos Europa League, una Copa de Inglaterra y una Copa de la Liga. Vale recordar que Eden llegó al Chelsea en el año 2012 por casi 40 millones de dólares, convirtiéndose en una pieza clave del conjunto londinense.

“Creo que es un adiós, es el momento para nuevos desafíos aunque en el fútbol nunca se sabe. Vamos a ver qué pasa estos días pero ya le dije al club que deberíamos hablar”, manifestó Hazard semanas atrás en diálogo con la cadena BTSPORT, tras consagrarse campeón de la Europa League.

“Decidiremos en unos pocos días, el único objetivo en mi mente era ganar esta final. Ya tomé mi decisión y ahora estoy esperando a ambos clubs. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo he hecho para uno de los clubs más grandes, así que quizás, ahora sea el momento de un nuevo desafío”, insistió el belga.

Florentino Pérez, presidente del club merengue, se refirió al mercado de pases y fue contundente: “Todos serán buenos. Y si hay uno mejor que otro, pues bien. Y si no vienen este año, pues vendrán otro. Todo el mundo sabe que siempre trabajo para intentar traer a los mejores jugadores del mundo. Y los mejores jugadores del mundo los tiene el Madrid, que lo dijo Messi. Messi dijo que ganamos las Copas de Europa porque tenemos a los mejores en cada puesto”.

En cuanto a nombres propios, el mandamás del Madrid no evitó hablar de Hazard: “Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido. Tengo la ilusión de que venga este año. Tengo mucho interés en que venga, mucha esperanza. Es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol”.

Pérez también habló sobre los posibles compañeros del belga, Kylian Mbappé, Neymar y Antoine Griezmann: “Yo con Zidane no he hablado de ellos. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no los queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes. No me han ofrecido a Griezmann”.

