Otra famosa actriz denunció que sufrió abuso por parte de Juan Darthés: “Conmigo se pasó de la raya”

A principios de diciembre una noticia conmovió al país y sembró discordia: Thelma Fardín denunció que había sido violada por Juan Darthés en Nicaragua, durante una gira de “Patito Feo”, cuando sólo tenía 16 años. La joven hizo el anuncio en una conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas y conmovió al mundo con un video donde relató el terrible episodio.

Sin embargo, esa no fue la primera denuncia contra el famoso actor. Quien alzó la voz por primera vez fue Calu Rivero en el año 2012, quien trabajó con él en la novela “Dulce Amor”. Calu aseguró que el intérprete se propasaba durante las escenas de besos o más íntimas, motivo por el que decidió renunciar a la ficción.

Luego Anita Crocci (a quien le inició juicio) reveló que ella también había sufrido acoso sexual por parte de Juan. “Se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su miembro, mientras me dice: ‘Mirá como me ponés‘”, declaró en una carta que escribió y publicó en su cuenta de Facebook.

En el 2017, Natalia Juncos se sumó a la larga lista de víctimas y se animó a contar que también fue acosada por el artista durante su participación en la novela “Se dice amor”, en el año 2005. Hoy otra reconocida y talentosa actriz que trabajó con Darthés anunció que con ella también se propasó.

Se trata de Romina Gaetani, quien en “Los Ángeles de la Mañana” contó la terrible experiencia que tuvo con el cantante de origen brasilero cuando compartieron set en el año 2003 durante el rodaje de “Soy gitano”.

“Conmigo se pasó de la raya“, aseguró Romina. “En Simona tampoco lo pasé bien”, agregó. Luego explicó: “A Darthés no le creo. No pude hablar antes por muchos factores, pero en su momento le dije en el camarín que se fuera del programa (cuando trabajaban en ‘Simona’). Lo planteé con una de las productoras”, declaró.

“Ahora puedo empezar a hablar: no tuve una buena experiencia con él. En Simona tampoco la pasé bien. Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan en Soy gitano”, continuó con la voz quebrada.”Es muy importante que se haga Justicia”, reflexionó la bellísima mediática.

“Siendo víctima no tenemos las herramientas para decir ‘me pasó esto’. Quizás necesitamos un recorrido muy largo hasta llegar a una abogada que te crea porque otras te dicen ‘fijate: puede ser contraproducente para tu carrera’”, comentó, haciendo alusión al duro camino que recorren las víctimas de abusos y violaciones.

“Si a una persona psicópata le decís ‘algo me dolió o algo me molestó’, primero te va a decir ‘yo nunca te lo hice’ y después te dice ‘es mentira, sos una loquita’. Si yo tengo una compañera que dice ‘no la pasé bien’, tengo que apoyarla”, sentenció. “Acá no hay una grieta: acá hay mujeres que nos estamos deconstruyendo”, concluyó Gaetani.

El Intransigente