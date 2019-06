Portugal a la final por Cristiano Ronaldo

Portugal, con goles de Cristiano Ronaldo, venció por 3-1 a Suiza y se clasificó a la final de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que el domingo enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Holanda.

El mismo día que la ex modelo Katheryn Mayorga elevó a la Corte Federal estadounidense la denuncia de violación que había presentado contra Cristiano Ronaldo en los tribunales de Nevada, el capitán luso celebró su séptimo triplete con Portugal.

Cristiano Ronaldo abrió la cuenta a los 25′, cuando batió al arquero suizo Yann Sommer con un tiro libre luego que el balón enviado por su furibundo derechazo pasó por encima de William Carvalho, quien se agachó al situarse en la barrera.

Ricardo Rodriguez empató transitoriamente a los 57′ para Suiza mediante un penal, pero Cristiano Ronaldo volvió a poner en ventaja a Portugal a los 88′ y puso cifras definitivas dos minutos después.

El capitán luso sumaba cuatro partidos sin anotar para la selección de su país, para la cual no marcaba desde el triunfo por 1-0 ante Marruecos en el Mundial de Rusia 2018.

El atacante de Juventus llegó así a 88 conquistas con Portugal y se confirmó como el segundo máximo artillero internacional en actividad, sólo superado por Ali Daei, quien acumula 109 goles con Irán.

Portugal, campeón defensor de la Eurocopa, justificó su boleto a la final de la Liga de Naciones por la eficacia de su capitán, pues Suiza dominó el partido durante la mayor parte del tiempo reglamentario pero careció de puntería.

El arquero Rui Patricio evitó la caída de su valla a los 3′ luego de un remate de Xhedar Shaqiri, cuyo centro desde la derecha terminó apenas desviado once minutos después luego que Haris Seferovic no logró desviar el envío.

Rui Patricio anuló un intento de Seferovic a los 18′, seis minutos después que Cristiano Ronaldo remató desviado tras una mala salida de la defensa del combinado suizo del DT bosnio Vladimir Petkovic.

El centrodelantero suizo confirmó su jornada negativa a los 42′, cuando su derechazo se estrelló contra el travesaño ante la mirada de un Rui Patricio ya vencido.

El juvenil Joa Felix remató alto tras un gran pase de Cristiano Ronaldo antes de un intento desviado de Shaqiri en las últimas dos acciones de la etapa inicial.

A los 56′ llegó la acción más polémica del partido, pues el árbitro alemán Felix Brych sancionó el penal con el que Ricardo Rodríguez empató para Suiza al ver mediante el VAR una supuesta falta de Nélson Semedo sobre Steven Zuber.

El gol número 100 del ciclo de Petkovic en Suiza llegó con el penal que Brych sancionó luego de haber marcado previamente una falta dentro del área de Fabian Schar sobre Bernardo Silva pero que se vio superado por la infracción de Semedo que vio tras el aviso de su compatriota Christian Dingert, a cargo del VAR.

Para colmo de males, Portugal debió incluir siete minutos más tarde a José Fonte por el lesionado Pepe, uno de los baluartes del combinado del DT Fernando Santos.

Paradójicamente, luego de salida de Pepe llegó la reacción de Portugal, que comenzó a controlar el balón, pero no lograba volver a ponerse en ventaja hasta que Bernardo Silva habilitó a Cristiano Ronaldo para el primero de sus dos últimos goles.

Portugal, ganador del Grupo 3 de la primera división del torneo, enfrentará el domingo en Porto al vencedor de la otra semifinal que Holanda e Inglaterra animarán el jueves en Guimaraes.

Suiza, que buscaba su primer título internacional, esperará a su vez en el duelo del sábado por el tercer puesto, también en Guimaraes, al perdedor del partido entre Holanda, ganador del Grupo 1, e Inglaterra, que se impuso en el Grupo 4.

ANSA