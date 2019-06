Putin niega base militar y fuerzas rusas en Venezuela

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia no está realizando en Venezuela “ninguna base militar de apoyo ni trasladando” sus “fuerzas hacia ese país”.

“Hasta los aliados de Estados Unidos, por lo que sé, no apoyan una intervención militar en Venezuela y esto está bien”, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro con agencias internacionales, entre ellas ANSA.

“Nosotros proporcionábamos armas a Venezuela pero lo hemos dejado: el contrato sin embargo prevé el mantenimiento del equipamiento y es algo que debemos hacer, lo estipula el contrato. Pero no tenemos una vanguardia militar en Venezuela”, dijo.

