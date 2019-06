Asteroide en el cielo misionero

Marcos Grellmann, uno de los que pudo ver la luz en el cielo y que para un astronomo de la ciudad de Eldorado, se trató de un pequeño asteroide, denominado bólido.

“Yo 22:45 estaba en la casa de mi mamá y bajé para mi casa -distante unas dos cuadras-, venía caminando por el barrio San José y de repente veo de reflejo una luz, y me pongo a mirar… creo que era un meteorito, una estrella fugáz no creo porque duró mucho, yo quedé un tiempo mirando y no se apagaba y era muy lindo verlo…”, explicó Marcos al programa de la radio FM Centro, que conduce Daniel Orloff.

“Yo quedé hipnotizado, era muy lindo de ver… entonces empecé a grabarlo y a sacarle fotos, pero justo unos árboles tapan la luz, yo corrí detrás pero al poco tiempo se apaga la luz”, dijo.

Según el hombre que lo filmó, “tenía una trayectoria de color verde, dejaba como un rastro de reflejos, habrá durado un poco más de 30 segundos y no iba mu alto, en el video se veía que iba bajando”.

Marcos, dijo a la radio que habló con varias personas que vieron el mismo fenómeno.

El asteroide

“Fue un pequeño asteroide denominado bólido aunque no emitía sonido… Fue bien visto, éramos cuatro personas que quedamos sorprendidos con tan único y hermoso espectáculo natural”, dijo Ariel Corridor, astrónomo que vive en Eldorado e impulsor del planetario de la ciudad.

Ariel trabajó varios años en Canadá.