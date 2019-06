Cuadrado: “Nuestra primera final en la Copa América es contra Argentina”

Restan siete días para que comience la Copa América de Brasil 2019. Después de disputar un amistoso ante Nicaragua durante la jornada de hoy, la Selección Argentina viajará al país vecino donde se enfrentará con Colombia, Paraguay y Catar por un lugar en la fase eliminatoria de la competencia.

Juan Guillermo Cuadrado, volante ofensivo del conjunto cafetero, habló con la prensa en la antesala al choque con Perú en el marco del último duelo previo al inicio del torneo internacional. “Perú siempre ha sido un gran rival. Es un buen medidor. Esperemos que con la ayuda de Dios miremos bien las falencias para mejorarlas”, comenzó explicando el mediocampista.

Después, el futbolista de la Juventus de Turín se refirió al Grupo B de la Copa América. “Todos son rivales difíciles, cada partido es una final, nuestra primera final será contra Argentina, estamos trabajando para llegar bien a ese partido”

Asimismo, hizo hincapié en que, en el elenco albiceleste, Lionel Messi no es el único jugador a vigilar. “En Argentina no podemos mirar solo a Messi, sabemos que es el estandarte, pero también tiene jugadores muy fuertes como Paulo Dybala, muchos más que le aportan mucho a la selección. Entonces no vamos por Messi, sino por todo el equipo”, afirmó.

En cuanto a la designación de Carlos Queiroz como el entrenador de la Selección Colombia, Juan Guillermo manifestó: “El trabajo que ha estado planteando el profe ha sido muy intenso, pero es la mejor manera, así vamos a llegar bien para el partido. Ya nos acostumbramos a la altura, al principio fue difícil. Todos los entrenadores son diferentes, son estilos de juego no iguales. Queiroz está tratando de plantear su estrategia”.

Pese a que Cuadrado viene de llevar a cabo una temporada con pocos partidos disputados, se mostró conforme con su estado físico. “Cuando faltaron cinco fechas, ya éramos campeones y eso me dio la oportunidad de jugar y de sumar minutos, para poder llegar a aportarle a la Selección. Físicamente estoy bien, yo vengo de sumar algunos minutos en Italia, estoy contento y dispuesto a aportar”, explicó.

Por último, el volante ofensivo de 31 años se mostró conforme de representar a la Tricolor en un certamen tan importante como la Copa América. “Estoy muy contento y muy agradecido por estar acá, representar a un país es un orgullo. La idea es llegar al 100% para el primer partido que es Argentina”, aseveró.

El INtransigente