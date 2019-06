Nuevo escándalo en puerta entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem por su hijo Máximo

Las peleas entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem, y también entre los familiares de ambos, son moneda común entre las noticias de famosos de nuestro país. Y este jueves se supo sobre un nuevo foco de guerra por la residencia de su hijo Máximo.

salió a la luz que desde hace días la chilena se fue a vivir a Miami, EE.UU., acompañada del joven de 15 años y su pareja actual. En el programa Involucrados de América TV afirmaron que tomó la decisión pero no se comunicó con el riojano, según el abogado del político, Omar Daer.

Aparentemente, tras la última visita en Chile del padre a Máximo por la operación del chico no volvieron a verse ni a tener contacto, por lo que la ex Miss Universo cree que cuenta con los argumentos para cambiar de residencia, aunque legalmente estaría obligada a informarle al padre.

El diario La Nación informó que se comunicó con la hija del ex presidente argentino, Zulemita Menem, quien confirmó que no sabían nada de la mudanza.

Las peleas entre Bolocco y los Menem lleva años, pero todo se agravó tras la operación de Máximo, quien con tan sólo 15 años fue intervenido por un tumor cerebral en noviembre pasado. Carlos padre viajó a Chile para visitarlo en la clínica al momento de la operación, pero desde entonces no lo volvió a ver.

Cuando se conoció que el actual senador de la Nación se había instalado en Punta del Este con Zulemita y sus nietos en enero, Bolocco estalló. “Es un caradura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó sólo estuvo un día en Chile. Increíble”, dijo la chilena.

Y Zulemita le contestó. “Me deja sin palabras. Con la mamá y los médicos fue imposible comunicarse. Es imposible el diálogo con Cecilia. No hay respuesta ni de ella ni de los médicos. No tengo idea por qué lo hace, si es porque no tiene un tema resuelto con mi padre o su forma de ser es así”, disparó en ese momento.

“Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado”, indicó el propio Máximo en respuesta a su hermana.

