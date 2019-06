Brutal agresión a lesbianas en Londres

Una joven uruguaya residente en Londres y su pareja, una ciudadana estadounidense, sufrieron un feroz ataque homofóbico en un autobús en Londres.

Se trata de la Melania Geymonat, una azafata de Ryanair oriunda de Uruguay, quien detalló que volvía a casa en autobús con su pareja Chris cuando un grupo de cuatro jóvenes, tras descubrir que ella y su pareja eran lesbianas, se acercaron y comenzaron a hacerles gestos obscenos.

Acto seguido, los hombres les ordenaron que se dieran un beso y les gritaron comentarios soeces. “Empezaron a comportarse como ‘hooligans’ (violentos hinchas de fútbol, NDR), nos pidieron que nos besáramos para mirarnos, nos gritaron lesbianas y describieron posiciones sexuales”, explicó en su cuenta de Facebook, reportó la cadena BBC.

Las mujeres se negaron a besarse y entonces, los agresores se lanzaron sobre ellas y comenzaron a pegarles.

“Para minimizar -agregó la mujer- hice algunos chistes, que Chris no entendió… Ella comenzó a fingir que estaba enferma, pero comenzaron a lanzarnos monedas”. “Un momento después, empezaron a golpearla en la cara. Traté de sacarla del lugar, pero también empezaron a pegarme, y en unos momentos quede cubierta de sangre”, amplió.

La paliza fue de tal magnitud y violencia que las dejaron ensangrentadas y casi inconcientes en el autobús. Incluso, Geyomat sufrió la fractura de su tabique nasal. Una imagen divulgada por la cadena de noticias BBC muestra a las mujeres con sus caras y la ropa cubiertas de sangre.

La agresión se produjo en marzo, pero ahora Geymonat, de 28 años, ha decidido hacer públicas las imágenes para denunciar la violencia que sufren las mujeres y las parejas homosexuales.

La policía está investigando el caso, pero Geymonat dijo que pudo arrebatarle el teléfono del bolsillo a uno de los atacantes, un elemento que quizás facilite su identificación.

La policía informó este viernes que cuatro jóvenes fueron arrestados en relación al caso.

La premier británica, en funciones pero dimitida, Theresa May, calificó de “repulsivo” el asalto a a las mujeres y dijo que “nadie debería tener que ocultar quiénes es realmente o a quién ama”.

“Debemos trabajar juntos para erradicar la violencia inaceptable contra la comunidad LGBT”, agregó May.

Asimismo, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, habló de un episodio “absolutamente chocante” y el alcalde laborista de Londres, el musulmán Sadiq Khan, afirmó que se trataba de una agresión “repugnante y misógina”.

ANSA