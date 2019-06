Dolor y angustia: el peor momento de Maju Lozano

Maju Lozano había entrado en la cuenta regresiva para el casamiento con su novio, Juan Lagarza, con quien va a dar el sí el próximo 31 de agosto. En plena felicidad por los preparativos para la boda, la pareja decidió tener una especie luna de miel antes de la gran celebración, y partieron rumbo a Europa aprovechando que también era el cumpleaños de Juan. Pero en las últimas horas recibieron la peor noticia: falleció la suegra de Maju.

“Lamentablemente falleció de muerte súbita la mamá de Juan, el novio de Maju Lozano.De vacaciones llegaron a París, él había cumplido años y les llega la noticia. Todo muy de repente no pudieron volverse. A la señora la cremaron, así lo quería ella. Mis condolencias y fuerte abrazo”, anunció en su cuenta de Twitter Lío Pecoraro, el periodista que trabaja junto a Lozano en Todas las Tardes, el programa de El Nueve.

La abrupta muerte no les dio tiempo para organizar el regreso desde el Viejo Continente, por lo que Juan no pudo llegar para despedir a su mamá. Se espera que puedan combinar los vuelos para estar de regreso en Buenos Aires lo más rápido posible, y así atravesar este doloroso momento rodeados de sus seres más queridos.

Sobre el final de 2018 Maju había atravesado su propio drama familiar al revivir la dura historia de su padre. La conductora confesó que él la quiso matar cuando tenía 13 años, y que ella llegó a desear que su progenitor se muriera. “Mi papá tenía una enfermedad, una bipolaridad muy alta, una psicosis maníaco depresiva, no estaba diagnosticada y no había tratamiento. Yo no recuerdo no haber deseado que mi papá se muriera, porque yo sentía que era la única manera de vivir en paz. Porque mi casa era un infierno, era una bomba de tiempo”, reveló en esa oportunidad.

Maju y Juan se habían ido de viaje la semana pasada, por lo que Claribel Medina fue la que tomó el rol de conductora en el programa de El Nueve a modo de reemplazo.

