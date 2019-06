Cristiano Ronaldo celebra “triplete”

“Tres al hilo”, escribió en redes sociales Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal que conquistó la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA dos años después de ganar la Eurocopa.

El mensaje que el delantero de Juventus, publicado al día siguiente del triunfo por 1-0 en la final ante Holanda disputada en Porto, incluyó además emojis de la bandera de Portugal.

“Tras haber conquistado la Copa Italia y el campeonato italiano, no podría haber tenido una mejor manera de terminar la temporada que con la conquista de la Liga de Naciones. 2+1 = triplete”, escribió Cristiano Ronaldo.

En realidad, el mensaje del astro luso confundió la “Copa Italia” con la “Supercopa de Italia”, el primero de los dos títulos que ganó esta temporada con Juventus.

Cristiano Ronaldo también publicó fotos en las que se lo ve con el trofeo de la Liga de Naciones y otro con imágenes en las que celebra con el resto de la selección de su país.

“Un orgullo enorme ganar otro título con nuestra seleccion.

Esta copa es para todos los portugueses, gracias por vuestro apoyo”, completó.

Por otra parte, el juvenil zaguero holandés Matthijs de Ligt reveló ante la TV estatal de su país Nos que durante la premiación Cristiano Ronaldo “me pidió que pase a Juventus”.

“Estaba un poco sorprendido por el pedido, por eso me reí. Al inicio no entendí lo que me decía. Ahora me iré de vacaciones, pensaré con atención lo mejor para mí y decidiré”, afirmó De Ligt, defensor del Ajax.

ANSA