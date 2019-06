La Selección Argentina se prepara para afrontar una Copa América atípica. Es que el combinado nacional afrontará esta competencia con un profundo recambio y con jugadores de poca experiencia en el seleccionado. Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero son los únicos sobrevivientes de los “históricos”.

Justamente el jugador del PSG se refirió a su continuidad en el combinado argentino, que fue puesta en duda luego del Mundial de Rusia. “Nunca voy a renunciar a la Selección. Cuando no venga más será porque no me citaron. Mientras tanto, siempre daré lo que sea para estar. Sí tengo claro que hay momentos en los que hay cambios y todos tenemos que aceptarlo. Hubo cambios ahora y hay chicos que no vienen más”, afirmó el rosarino.

Di María confesó que extraña a sus excompañeros de la Selección. “No es normal estar acá y no encontrar las caras de siempre. Pero por eso mismo estamos haciendo todo para que los chicos se sientan cómodos con nosotros. Desde el primer día se vio la risa, la joda entre todos, buscamos que no haya diferencia de edad en ese sentido”, manifestó.

“Así que el cambio se viene llevando bien”, añadió el exjugador del Real Madrid. “Se los extraña porque uno vivía peleando, jodiendo con ellos. Son muchos años. Desde el 2008, desde los Juegos, que muchos fuimos parte de esa camada y ahora que ya no están, se siente. Es normal que después de diez años jugando con los mismos, uno note estas cosas. Es así”, señaló.

Por otro lado, Di María remarcó su necesidad de conseguir un título en el seleccionado mayor. “Aun después de todo lo vivido, seguimos teniendo el sueño de cualquier chico: ganar un título con la Mayor. Lo logré con el Sub 20 y en los Juegos, y fue algo increíble. Pero me falta y nos falta esto. Poder lograr algo ahora será inolvidable”, destacó.

El jugador del Paris Saint Germain comparó su deseo con el de Messi. “Yo también lo voy a intentar las veces que sea posible. Hay una diferencia, igual: Leo va a seguir viniendo siempre, seguro. Y a mí en algún momento me bajarán, je. Pero en la medida que me sienta bien y esté en un club importante que me pueda mostrar, seguiré deseando estar acá”, comentó.

Por último, habló de sus sensaciones al ser convocado. “Fue difícil por muchas cosas. Porque el Mundial de Rusia había sido complicado, nada salió como esperábamos y yo no quería irme así de la Selección. Quería quedarme a pelearla. Y saber que se estaba en un proceso de cambio, daba ese miedo a no ser citado. Pero demostré todo el año que podía estar”, cerró Di María.

El Intransigente