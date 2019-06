Rihanna no descansa y ya planea otro lanzamiento, ¡mirá de qué se trata!

Rihanna es un torbellino de ideas, emprendimientos y lanzamientos. La cantante de Barbados ya tiene entre manos otro proyecto: Fenty Skin. Se trata de una nueva línea de productos para el cuidado y tratamiento de la piel. Esto sería el complemento de sus otras marcas Savage X Fenty de lencería, Fenty Beauty de maquillaje y Fenty de ropa lujosa. A sus 31 años ya tiene el mundo a sus pies.

De acuerdo al medio especializado en espectáculos y entretenimiento, Page Six, Riri encendió las alarmas ante el lanzamiento de una nueva línea, aunque hasta el momento no hay mayores detalles al respecto y mucho menos una confirmación de parte de la estrella pop. Fenty Skin sería el posible nombre detrás de este innovador proyecto.

Tal y como informó Page Six, la autora de Love on the brain habría realizado el registro de esta nueva marca a finales del mes de mayo, específicamente en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. En dicho registró se incorporó lo que sería uno de los pilares de Fenty Skin: el cuidado de la piel. Además, la exponente musical reiteró su mensaje de inclusión racial.

Según una fuente que citó el medio, se conoció que “la marca consiste en una gama productos de cuidado de la piel con características medicinales y no medicinales. Además de jabones, productos para el cuidado del cuerpo y cuidado personal, accesorios relacionados entre ellos como kits, herramientas de belleza y aplicadores”.

Otro dato revelador es que la mayoría de estos productos no incluirían cosméticos con aromas como fragancias o perfumes que habitualmente presentan olores fuertes. Claro está, aunque no se precisa de información, el medio adelantó que esta idea puede estar relacionada a otro de los pilares de Rihanna en sus firmas que se fundamenta en la aceptación de la naturalidad del ser humano.

¿A qué viene esto? Pues, la diva pop dejó muy claro cuál es su objetivo: la belleza con propósito. A través de sus productos Rihanna busca exaltar la belleza natural del hombre y la mujer que utilicen sus productos. Quiere romper con esos viejos patrones de mostrar un “cuerpo irreal” con medidas perfectas.

La estrella de la canción también está grabando su nuevo disco de estudio R9. Pero, al igual que con esta nueva marca, Fenty Skin, no hay muchos detalles por ahora. Lo que queda es esperar los anuncios oficiales de sus lanzamientos y ver qué se trae entre manos la de Barbados. ¡Nos seguimos leyendo!

