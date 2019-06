Santoro le contestó a Ramos Padilla: “Es la criminalización del periodismo”

El periodista de Clarín, Daniel Santoro, le contestó al juez federal Alejo Ramos Padilla, que este lunes 10 de junio lo citó a indagatoria en la causa en la que investiga una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal.

Ramos Padilla sostuvo en la citación que se corroboró “prima facie” que el vínculo del periodista con el falso abogado Marcelo D’Alessio iba más allá de la relación normal con una fuente. En un escrito que divulgó el diario Clarín, Santoro respondió: “Es un paso hacia la criminalización del periodismo”.

Además, el editor de Clarín negó las acusaciones de formar parte de una banda criminal. “Niego terminantemente haber participado de actividades de espionaje ilegal. Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K”, manifestó.

A la maniobra a la que hace alusión el periodista es la llamada “Operación Puf”, una supuestas jugada de exfuncionarios que están presos con colaboradores de la expresidenta Cristina Kirchner para desacreditar al fiscal Carlos Stornelli y la investigación de los cuadernos de las coimas.

El programa de Jorge Lanata en Canal 13, PPT, difundió algunas escuchas que a su criterio probarían esa maniobra y anticipó más en próximas emisiones. Para Santoro, la denuncia que pesa en su contra fue organizada por el mismo grupo que pretendería desacreditar a Stornelli.

En un escrito, el periodista de Clarín Daniel Santoro respondió a alas acusaciones del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien lo llamó a indagatoria por el Caso D’Alessio. Santoro negó en forma terminante haber participado de actividades de espionaje ilegal y extorsiones y consideró que la citación implica “un paso hacia la criminalización del periodismo” y que forma parte de una operación de ex funcionarios kirchneristas.

“Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el “productor agropecuario” Pedro Etchebest y el empresario K Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena”, indicó en el escrito. Sobre los cargos de presunta extorsión y espionaje, Santoro sostuvo: “No coercioné a un ex directivo de PDVSA, ni tampoco al empresario Mario Cifuentes. Por otra parte, el juez me acusa de la realización conjunta de un libro con D’Alessio en referencia a mi último libro ‘El Mecanismo’. Con solo pedir el contrato a la editorial se comprueba la falsedad de la afirmación. D’Alessio aparece en un solo capítulo entrevistado on the record y sus dichos fueron confrontados por dos ex funcionarios de ENARSA”.

Santoro escribió que la presunta coerción a Gonzalo Brusa Dovat, de PDVSA, nunca existió. Ni tampoco otras de las que el juez lo acusa en su citación a indagatoria. “Por otra parte jamás mandé un mensaje mafioso ni participé de una coerción contra el empresario y dueño de la empresa OPS Mario Cifuentes. Mis notas sobre Cifuentes están basadas en una investigación que realizó, primero, el diario Río Negro, luego el Diario La Nación, y yo continúe en el Diario Clarín”, se defendió.

MSN