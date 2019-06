Tren internacional parado por falta del pago de haberes

Empleados que prestan servicios en el Tren Internacional Posadas-Encarnación se encuentran desde esta mañana realizando un paro de actividades en reclamo por la falta de pago en los sueldos del último mes. Al respecto, el delegado de la Unión Ferroviaria Argentina, Guillermo Bailoni, dio detalles de la medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores.

En dialogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, Bailoni aseguró que el paro: “se debe a que los compañeros no cobraron sus haberes del mes. El jueves nos enteramos que no iban a cobrar, a nivel nacional los directivos quisieron llegar a un arreglo pero la empresa dice que no tiene fondos y por eso se llegó a un paro general de actividades”.

El delegado comentó que es la primera vez que los trabajadores de este servicio llegan a tomar esta medida ya que afirmó que en situaciones similares anteriores el diálogo terminó por limar ciertos reclamos planteados.

“Yo recién llamé a la secretaria nacional y no hay un llamado para solucionar la situación. Está en la empresa en solucionar este tema”, comentó el entrevistado quien además agregó que desconoce hasta cuándo pueda extenderse el paro, aunque aclaró si durante el transcurso de la mañana se hace efectivo el pago de lo adeudado el servicio podrá restablecerse en horas de la tarde.

Bailoni añadió que son nueve los empleados afectados al paro, todos ellos con cinco años de antigüedad en el trabajo. Por último, al ser consultado por el rumor que surgió semanas atrás sobre el posible cierre del tren internacional y la supuesta merma en la cantidad de usuarios, el delegado contó que por el momento son solo dichos de pasillo y nada formal al respecto. “En su momento se verá si esto es cierto o no pero por el momento no hay nada concreto”.