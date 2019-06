Francisco: “Miente abiertamente al mundo entero sobre la pedofilia”

El exnuncio papal monseñor Carlo Maria Viganò volvió a criticar duramente al papa Francisco diciendo que le “miente abiertamente al mundo entero” sobre el asunto de la pedofilia en el seno de la Iglesia católica. En una entrevista concedida al Washington Post, Viganó expresó que se se siente “inmensamente triste” por la actitud del pontífice quien, según su parecer, miente al afirmar que jamás supo de la conducta del excardenal Theodore MaCarrick.

Viganó sostuvo que “la verdad, finalmente, verá la luz” y defendió sus denuncias. “El silencio me haría cómplice de los abusadores y causaría nuevas víctimas”, afirmó. El diario reportó que, según Viganó, “Francisco cubre otros casos (de abusadores), casi como ha hecho con McCarrick”. Sin embargo, eludió una respuesta clara a la pregunta de si posee documentos que avalen sus denuncias. “Todavía no llegó el momento para que yo muestre algo”, dijo Viganó, quien tras una carta explosiva que publicó hace unos meses en la que llegó a pedir la renuncia de Jorge Bergoglio, ratificó todas sus denuncias.

Las críticas públicas de Viganò contra el Pontífice comenzaron en agosto de 2018 y continuaron a través de unos correos electrónicos intercambiados con periodistas de The Washington Post durante dos meses. La extensa entrevista fue publicada por el diario estadounidense este 10 de junio y es el resultado de las respuestas a cerca de 40 preguntas. El influyente diario indicó que “los pasajes seleccionados que contienen acusaciones no verificadas han sido eliminados. Otros han sido ligeramente editados para mayor claridad”.

La entrevista fue publicada días después de que Francisco dijera en una entrevista concedida al canal mexicano Televisa que de las denuncias contra McCarrick “no sabía nada”. Además, el Papa indicó que no recuerda que Viganò le hablara sobre los abusos del excardenal durante el encuentro que tuvieron en junio de 2013. “Y que cuando esto que dice que me habló aquel día, que vino… Y yo no me acuerdo si me habló de esto. Si es verdad o no. ¡Ni idea! Pero ustedes saben que yo de Mc Carrick no sabía nada, sino no me hubiera quedado callado”, dijo el pontífice.

Viganò dijo que el 23 de junio de 2013 “el propio Papa Francisco me preguntó sobre McCarrick y le dije que había un gran expediente sobre sus abusos en la Congregación de Obispos y que corrompió a generaciones de seminaristas. ¿Cómo podría alguien, especialmente un papa, olvidar esto?”. “Estamos en un momento verdaderamente oscuro para la Iglesia universal: ¡El Sumo Pontífice ahora está mintiendo descaradamente a todo el mundo para encubrir sus malas obras! Pero la verdad con el tiempo saldrá a la luz, sobre McCarrick y todos los demás encubrimientos, como ya ha ocurrido en el caso del cardenal Wuerl, quien también ‘no sabía nada’ y tenía ‘un fallo de memoria’”, dijo Viganò.

