Nuevo tráiler de “Frozen II”

Disney ha lanzado (hace unas horas) el nuevo tráiler de la película animada “Frozen II“. La próxima secuela muestra a Anna, Elsa, Kristof, Sven y Olaf en una nueva aventura para descubrir la fuente de los poderes mágicos de la princesa Elsa de Arendelle. Con estos ella podía generar hielo, una habilidad que solía utilizar para jugar con su hermana menor, la princesa Anna.

¿Lo que es interesante de este nuevo filme? Pues bien, en primer lugar, ver cómo se están dando las cosas en el desenlace de la cinta, porque aquí no hay humor, no hay bromas de Olaf (tal vez “Olaf’s Frozen Adventure” fue una derrota aún mayor de lo que se pensaba), y el foco está puesto en la hija mayor del rey y la reina de Arendelle.

Y, como lo anunciamos ayer, tal vez alejarse de las cosas infantiles tiene sentido cuando te das cuenta de que el público que eran niños cuando vieron “Frozen” (en su debut de 2013) podrían ser adolescentes ahora. Por esta razón, si desde la franquicia pensaron en ellos al hacer este nuevo material cinematgráfico, deben darles algo “un poco más adulto” para atraerlos de vuelta.

Lo cierto es que el estilo artístico sigue siendo fantástico y, según los críticos, emociona ver una nueva historia con estos personajes. Además, asumen que ni siquiera importa el regreso de los “trolls”, que fueron la parte más débil de la primera película. “Elsa… el pasado no es lo que parece. Debes encontrar la verdad. Ve al norte… a través de las tierras encantadas y hacia lo desconocido”, se puede escuchar a uno de los troll decirle a Anna en el video publicado por Disney Studios LA.

“Pero ten cuidado. Siempre hemos temido que los poderes de Elsa fueran demasiado para este mundo. Ahora debemos esperar… que sean suficientes”, agrega el personaje. La respuesta de la princesa menor es inmediata y contundente: “No dejaré que nada le pase”. Ahora bien, te recordamos que el nuevo remolque de “Frozen II” se estrenará el próximo 22 de noviembre de 2019 en todos los cines.

Como era de esperarse, tras el audiovisual los seguidores no tardaron en comentar a través de las redes sociales qué les pareció este primer adelanto: “Yo esparaba que salieran más de los personajes nuevos, pero espero ansiosa para ver Frozen II”, “Viaje en el tiempo…”, “Me encantó♥”, “Ahora estoy más confundido, pero quiero verla yaa!”, “Te amo Disney y a Elsa igual😍”, “Ya no puedo esperar a verla! 😍”, “Es damasiado tiempo hasta noviembre, me matará la ansiedad”, son algunos de los posteos que se alcanzan a leer en la web.

Por último, destacamos que este nuevo filme cuenta con las increíbles voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad, entre otros. Además, la película está dirigida por el equipo ganador del Óscar, Jennifer Lee y Chris Buck, el productor Peter Del Vecho y los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. ¡Enhorabuena! ¿Sorprenderá Walt Disney Animation Studios con “Frozen II”? Pronto lo sabremos.

