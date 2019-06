Dos petroleras atacadas

Dos petroleras en el Golfo de Omán “fueron atacadas”, denunció el ministro de Comercio japonés, Hiroshige Seko, afirmando que ambas transportaban cargas “vinculadas con Japón”.

“Tuve informaciones de que las dos naves con carga conectada a Japón habían sido atacadas cerca del Estrecho de Ormuz”, dijo Seko, precisamente mientras Shinzo Abe está en Irán, primer premier japonés de visita desde 1979.

Seko, según los medios japoneses, refirió que tuvo poco antes una “reunión de emergencia” en su ministerio, donde recibió “un informe sobre el caso”. El ministro dio “instrucciones para enfrentar la situación, como la difusión de avisos a los sectores de negocios preocupados y reafirmando el sistema de provisión de energía”.

Japón importa la casi totalidad de sus tres millones de barriles diarios de crudo de países del Golfo, empezando por Arabia Saudita. Tras el freno a las importaciones de Teherán, por la amenaza de sanciones norteamericanas, Tokio aumentó sus importaciones de los Emiratos Arabes y Qatar.

También Joshua Frey, vocero de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, dijo que las dos petroleras incendiadas en el Golfo de Omán fueron atacadas, aunque no precisó la fuente.

La Front Altair, una de las embarcaciones, no fue hundida, precisó el director de la compañía propietaria, la Frontline.

Según el el Telegraph la nave, que llevaba etanol desde el puerto de Al Rous en Qatar hacia Taiwán, recibió un cohete.

El otro barco es el Kokuka, cargado con metanol de Arabia Saudita rumbo a Singapur.

Ambas embarcaciones se incendiaron por la mañana junto al puerto iraní de Bandar-e-Jask, a donde luego fueron llevados sus marineros para recibir asistencia médica.

“Los referidos ataques contra naves de carga ligadas a Japón ocurrieron mientras el premier Shinzo Abe estaba con el ayatolá Ali Khamenei para coloquios profundos y amigables. Decir que es sospechoso no es suficiente para describir lo que sucedió esta mañana. El diálogo regional propuesto por Irán es imperativo”, escribió en Twitter el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif.

La tripulación de ambas naves fue evacuada, con ayuda estadounidense e iraní.

ANSA